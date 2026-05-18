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「我用ChatGPT拿了A」柏克萊加大掀爭議

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州大學生使用人工智慧代筆寫報告的情況愈來愈普遍，有些學生甚至不認為這是作弊。（...
加州大學生使用人工智慧代筆寫報告的情況愈來愈普遍，有些學生甚至不認為這是作弊。（美聯社）

諸如ChatGPT、谷歌Gemini和Claude等生成式人工智慧聊天機器人在短短數年內已成為學生日常生活的一部分。人工智慧如今比原子筆更觸手可及，它能撰寫精彩文章、回答任何問題，甚至為從未閱讀過教師指定書籍的學生寫出讀書報告。

在這種情況下，對學生而言到底什麼才算作弊？

聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）馬庫拉應用倫理中心網路倫理主任雷庫（Irina Raicu）表示，加州加大（UC）、州大（Cal State）和全國其他大學都禁止作弊，作弊通常被解讀為「試圖將非自己完成的工作冒充為出自自己手筆」。

加大和州大還在探索如何將人工智慧融入教育，但避免它遭到濫用。他們承認，人工智慧在倫理決策方面可能造成灰色地帶。不過他們強調，教師應在課程綱領上明確規定生成式人工智慧工具在其課程中的可接受用途，並提醒學生必須提出原創作業。

為了了解學生是否遵守學校規定，舊金山紀事報採訪了十多名大學生，結果聽到的是一個又一個將閱讀和寫作的任務交給機器人的故事。

一位舊金山州大心理系學生坦承：「我的作業拿到A，是因為我用了Chat（ChatGPT）。如果遇到數學題，與其費力研究一門我不感興趣的課，不如讓Chat幫我做。」

在接受採訪的12名柏克萊加大和舊金山州大學生中，有兩名表示他們完全不使用人工智慧，四名表示只會在合法的輔助目的下使用。不過，有六名學生表示，他們確實使用人工智慧來完成大部分作業。一些學生堅稱這不算作弊，但另一些學生認為這是作弊。

柏克萊加大一位研究生助教對學生使用人工智慧交作業感到抓狂。必須批改大量學生報告的她說：「就像一遍又一遍讀同一篇文章，用詞都一模一樣。 很明顯，他們使用了人工智慧。」

這位助教還說：「當學生被質疑時，他們非常固執，充滿防禦心理，而且擺出一副道德優越感的姿態，稱他們絕對不會使用人工智慧做作業。」

加大教務委員會主席帕拉卓格魯（Ahmet Palazoglu）表示，人工智慧工具的存在並不會改變道德和公平行為的定義，學生必須獨立完成作業這一核心原則始終未變。加大「學生行為準則」警告，「作弊、捏造、抄襲和協助學術不端行為」都將受到紀律處分。

柏克萊加大大學部副教務長歐萊利（Oliver O'Reilly）也表示，學生作弊，最終欺騙的是自己，如果勸說無效，就需要設置保障措施。

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