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藉人工智能求才 用AI寫履歷吃香

編譯組/綜合報導
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一項最新研究指出，由人工智慧（AI）驅動的「申請者追蹤系統」（ATS）不僅比起人...
一項最新研究指出，由人工智慧（AI）驅動的「申請者追蹤系統」（ATS）不僅比起人類親自撰寫的履歷，更偏好AI產出的履歷。 （路透）

紐約郵報報導，求職者在苦尋工作時，現在必須面對一個極具現代感的全新障礙：企業所使用的「申請者追蹤系統」（ATS）會自動優先錄取那些使用人工智慧（AI）撰寫履歷的求職者。

一項最新研究指出，由AI驅動的ATS不僅比起人類親自撰寫的履歷，更偏好AI產出的履歷；更驚人的是，如果求職者使用的微調大型語言模型（LLM）剛好與企業內部所使用的系統相同，他們被列入面試短名單的機率還會大幅提升。

這篇名為「演算法招聘中的AI自我偏好：實證證據與洞察」（AI Self-preferencing in Algorithmic Hiring: Empirical Evidence and Insights）的研究指出：「當LLM被用作評估工具時，系統會直覺性地偏好由自身生成的履歷，而非條件相當、但由人類親自撰寫的履歷。」

這項偏誤是由馬里蘭大學的許姓（Jiannan Xu）、新加坡國立大學的李姓（Gujie Li）以及俄亥俄州立大學的江姓（Jane Jiang）三位學者共同發現。他們警告，這意味著許多優秀的求職者可能會因此被時代洪流無情淘汰。

波士頓大學研究資訊系統與AI對勞動力市場影響的教授威爾斯（Emma Wiles）表示，雖然企業與求職者在招聘過程中引進AI早已不是新聞，但這項研究揭露了一個令人擔憂的新盲點。

威爾斯教授指出：「現在的AI工具不再是運來挖掘求職者的真正實力，相反地，你篩選出來的，只是那些『AI聽起來覺得像自己』的應徵者。」

研究人員在實驗中使用了2245份由人類撰寫的真實履歷，並利用包括GPT-4o和Deepseek-V3.1在內的多款主流頂尖大型語言模型，為這些履歷創建了「多種對照組版本」。隨後，他們模擬了24種不同職業的招聘流程，結果發現：AI評估系統挑選「使用同款LLM」求職者的機率，竟然高出了23%至60%。其中，這種現象在會計、銷售和金融等領域最為嚴重。

根據研究機構Challenger, Gray & Christmas的數據顯示，光是2026年1月至4月期間，全球企業就宣布了超過30萬個裁員崗位，科技業尤為慘烈。在競爭如此激烈的環境下，AI篩選的偏誤對求職者無疑是雪上加霜。

對此威爾斯教授建議，勞工應致力於尋找能「引導並改善」人類寫作的工具，而不是直接取而代之。

「AI應該是輔助，而不是取代你用心寫作的過程。它是在精煉你已經寫好的內容，而不是抹殺真實的自我。」威爾斯說：「你的個人特質與亮點，必須在你字裡行間中清晰可見。」

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