國會亞太裔黨團提案 推動語言服務制度化改革

國會亞太裔黨團榮譽主席趙美心等最近共同提出「2026年語言服務委員會法案」。（趙美心辦公室提供）

國會亞太裔黨團（CAPAC）榮譽主席、聯邦眾議員趙美心 ，國會亞太裔黨團主席孟昭文 ，以及聯邦眾議員Juan Vargas日前共同提出「2026年語言服務委員會法案（Language Access Board Act of 2026）」，倡議成立由社區領袖及聯邦政府 官員組成的獨立委員會，負責研究、制定、執行及監督聯邦政府整體語言服務標準。聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）也計畫在參院推動該案。

該案確保對聯邦機構或部門未遵守語言服務要求的個人投訴，能夠獲得受理與調查；以及研究現行語言服務相關法律與實踐，協助英語能力有限者取得聯邦資源及服務。

趙美心表示，無論使用何種語言，民眾都應能獲得聯邦政府服務，這是基本公民權利。數以百萬計美國人，特別是居住在移民社區者，依賴翻譯來申請貸款、加入紅藍卡（Medicare）計畫，甚至取得災難救助資源。她表示，非常自豪推動該法案，以確保語言服務得以真正落實。

趙美心指出，川普總統2025年簽署行政令，宣布英語為美國官方語言，並撤銷一項已施行25年、歷經共和黨與民主黨政府延續的政策要求。該政策原規定聯邦機構及接受聯邦資助單位，必須向英語能力有限（LEP）人士提供語言支援服務。

「2026年語言服務委員會法案」仍處立法過程中，距離最終成為法律，仍有較長路要走。