駐洛杉磯台北經文處投書 呼籲挺台參與WHO

洛杉磯經文處處長馬博元，投書南加州的「比佛利報（Beverly Press）」，呼籲支持台灣參與「世界衛生組織（WHO）」。（比佛利報截圖）

第79屆世界衛生大會將於5月18日在日內瓦召開，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長馬博元於14日投書南加州的「比佛利報（Beverly Press）」，呼籲支持台灣參與「世界衛生組織（WHO ）」，提升美國南加州地方媒體對台灣國際參與的重視。

馬博元在投書中指出，近期「宏迪亞斯號 （MV Hondius）」郵輪爆發漢他病毒疫情，對南加州無疑是一個警訊；作為太平洋的重要門戶，洛杉磯比誰都瞭解世界任何角落爆發的公共衛生危機，都可能在數日內抵達本地。

馬博元表示，目前全球防疫防線中仍缺少一關鍵環節，儘管台灣擁有世界級的傳染病監測能力，並於多項防疫工作中領先全球，包括提前達成WHO所訂2030年消除C型肝炎的目標，台灣仍因政治障礙未能參與世界衛生組織（WHO）相關機制，致使其2300萬人民及其專業防疫經驗，無法貢獻這個國際防疫網絡。

自COVID-19疫情以來，國際社會已看到政治操作干擾公共衛生合作會導致災難。全球衛生安全不應存在排除或缺口，籲請各界持續支持台灣有意義參與WHO，讓每位負責任的夥伴在國際衛生體系中擁有一席之地，世界才能更加安全。每一秒鐘的延宕，都在讓更多人命陷於風險之中。

「比佛利報」為服務南加州比佛利山莊周邊的地區報，曾於2010年獲加州議會評為年度最佳小型企業。讀者多為美國主流社會菁英。該報設有網站廣，現有60萬追蹤者。