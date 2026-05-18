台美人傳統周園遊會 歌舞炒熱全場

台美人傳統周園遊會邀集多位民選官員及社區代表出席，共同慶祝台美文化盛事。（記者張庭瑜/攝影）

一年一度的台美人傳統周園遊會，14日在蒙特利公園市 巴恩斯公園熱鬧登場，現場人山人海，不少民眾扶老攜幼、呼朋引伴，一早便湧入會場。各攤位人潮絡繹不絕，台灣歌舞、兒童合唱與醒獅表演輪番登場，笑聲與掌聲此起彼落，為南加州 台美社區年度文化盛事增添熱烈氣氛。

活動總召黃馨瑤表示，南加州各台灣社團今年攜手舉辦傳統周系列活動，希望讓台美文化在主流社會被更多人看見，也歡迎各界民眾共同參與這場屬於社區的年度慶典。大洛杉磯 台灣會館董事長田詒鴻感謝來賓支持，並向幕後工作團隊及合作夥伴致意，表示基金會未來將持續深耕社區、推廣台美文化。聯邦眾議員趙美心、駐洛杉磯台北經文處處長馬博元、蒙特利公園市長楊安立以及約巴林達市副市長黃瑞雅等多位民選官員出席。

台美人傳統周園遊會14日在蒙特利公園市巴恩斯公園登場，活動總召黃馨瑤致詞歡迎民眾共襄盛舉。（記者張庭瑜/攝影） 大洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻感謝各界支持，並表示將持續深耕社區、推廣台美文化。（記者張庭瑜/攝影）

趙美心指出，台美人傳統周歷經近30年發展，規模持續擴大。據最新統計，台灣已成為美國第四大貿易夥伴，充分展現台美關係的重要性。她並呼籲聯邦參議院儘速推動台美雙重課稅減免法案，該法案已於眾院以423票對1票高票通過。