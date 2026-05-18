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精神科醫生楊軍新書「洛城浮生」 記錄華人20年百態

記者張宏／洛杉磯報導
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洛縣政府精神衛生部門的精神科醫生楊軍（筆名楊伊德），用文字記錄華人眾生百態的「洛...
洛縣政府精神衛生部門的精神科醫生楊軍（筆名楊伊德），用文字記錄華人眾生百態的「洛城浮生」。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣政府精神衛生部門的精神科醫師楊軍（筆名楊伊德），多年來見證無數病人不同面相和人性黑暗面，寫作成為其解壓方式也可記錄洛杉磯華人歷史。最近他的「洛城浮生」由中國安徽文藝出版社出版，他借助書中人物把洛杉磯20年華人社區變遷和大事件躍然紙上。

楊軍在政府部門擔任精神科醫生幾十年，他說，見過人性最黑暗不堪的一面，有被白人老公家暴並被騙走房產而抑鬱的華女，有被殺豬盤騙走幾十萬美元重度抑鬱的單親媽媽，也有驚天華人命案的受害者家屬。園藝和寫作是他最好的清理內心垃圾和減壓方式。

「洛城浮生」是他第二本書，全書30多萬字，歷時兩年完成寫作出版，還有兩本精神相關書籍出版也在進行中。因工作繁忙，寫作時間都是平時利用碎片時間在手機上完成，只有周末才是完整時間，他規定每周必須寫5000字到一萬字。

楊軍說，「洛城浮生」故事靈感來源工作所見和身邊朋友故事，涉聖蓋博谷中餐館、華人中產階級、地產投資、月子中心、 華人種大麻業者、旅行社老闆等不同行業面相，用眾多人物來串聯展現洛杉磯華人生活細節，還融入疫情衝擊及華人社區比較具有代表性的大事件，如2007年維吉尼亞理工大學槍擊案和2015年羅蘭岡華人中學生霸凌案等。

因故事貫穿20年時間線，他甚至把故事發生當天的天氣和地點都準確記錄。他說，雖人物是虛構的，但情節和氛圍卻是真實的，他書裡的洛杉磯是有血肉和煙火氣的。為讓情節更有說服力，他還專門請教書中提到案件或行業的相關人士詢問細節。例如華人種大麻案件，他本來所知有限，但正好有一個病患因種大麻被逮捕而患上創傷應激綜合症（PTSD)，給他提供很多種植大麻的細節。

他說，描述美國華人移民生活最有名的一本書，是「北京人在紐約」；他這本書不再只關注移民的成功和失敗，而是人在異鄉生活幾十年後，內心還剩什麼？從他多年問診經歷，他發現新移民精神面臨最大問題是歸屬感，這也是書中人物所面對的，男主人公雷舒同是很多第一代中國大陸男性移民縮影，表面成功體面、內心始終漂泊，無法在異鄉找到歸屬，而書中兩個女主人公Lisa和毓敏，也同樣面對情感、事業和家庭歸屬選擇。

洛杉磯 華人

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