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西洛杉機餐廳 逾20家關門

編譯組/綜合報導
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洛杉磯餐飲業在2026年陷入前所未有的生存危機，光是西洛杉磯地區近期就有超過20...
洛杉磯餐飲業在2026年陷入前所未有的生存危機，光是西洛杉磯地區近期就有超過20家小型商家被迫關門。（示意圖，取自Pexels）

FOX 11新聞網報導，美國餐飲業正迎來嚴冬。最新數據與地方商會統計指出，洛杉磯餐飲業在2026年陷入前所未有的生存危機，光是西洛杉磯地區近期就有超過20家小餐廳被迫關門；不僅百年老店相繼熄燈，就連坐擁多個知名連鎖品牌的餐飲巨頭，也驚傳破產。

走進西木區的餐飲店「Mary and Robb's Westwood Café」，老闆娘普拉拉（Rana Pourarab）依舊熱情招呼每位熟客，但收銀檯後方的她，卻正默默苦撐不斷飆升的營運成本。現在，一箱番茄的進貨價已經飆升至110美元；就連過去餐廳隨手放進水杯裡的檸檬，每箱價格也從25美元暴漲到80美元。

在剛過去的母親節，普拉拉目睹了令人揪心一幕：一個四口之家進店用餐，可能苦於外食價格高，父母一口都沒吃，全程只看著兩個孩子用餐。普拉拉心疼說：「我心裡真的很難受。那是母親節，做母親的，卻連飯都沒得吃。」

普拉拉的丈夫法拉哈尼普爾（Roozbeh Farahanipour）是西洛杉磯商會的執行長，同時也是波斯廣場附近「Delphi Greek Restaurant」的東主。他坦言，這場餐飲危機，已經到無法忽視的地步。

「光是在西木區，我們近期就看到20多家小餐廳陸續倒閉，整個洛杉磯市的數字更是遠不止於此。」法拉哈尼普爾將矛頭指向積弱不振的經濟、高昂的關稅、繁重的法規，以及允許路邊攤販直接在實體餐廳門口營業的市府政策。

法拉哈尼普爾透露，為維持店面營運、保住員工生計，現在某些菜品甚至只能賠本出售，以前的利潤空間早就蕩然無存。

根據追蹤全美12萬家餐飲據點的分析機構「黑盒子情報」（Black Box Intelligence）調查顯示，2026年全美高達9%的全服務型餐廳（Full-service restaurants，指提供完整的帶位、點餐、上菜等服務的餐廳）正面臨嚴重的倒閉風險。

在洛杉磯，這波倒閉潮的影響已清晰可見。經營長達118年的老字號餐廳「Cole's French Dip」已悄然熄燈；位於回聲公園的知名法式餐廳「Taix French Restaurant」也已走入歷史；總部在比佛利山、旗下連鎖品牌包括「Fatburger」和「Johnny Rockets」的餐飲巨頭FAT Brands，因不堪超過10億美元的債務重擔，已向法院聲請第11章破產保護。

為了幫在生死邊緣掙扎的餐廳東主提供一線生機，非營利組織「Restaurants Care」預計將在今年夏季啟動新一輪的紓困補助。有需求的業者可至其官網https://restaurantscare.org/查詢更多申請資訊。

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