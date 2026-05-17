台式飯糰意外南加爆紅 洋人排隊嘗鮮 只因...

店家提供客製化飯糰選項，顧客可自行選擇白米或紫米、油條酥脆程度，以及額外添加配料。（記者張庭瑜╱攝影）

台式飯糰近來在南加 州掀起熱潮，聖蓋博 義美店的飯糰因一支短影音在網路爆紅，吸引大批非華裔 消費者慕名而來，店外經常大排長龍。世報記者日前前往採訪，發現人潮之盛遠超預期，等候近半小時才拿到餐點。

此次飯糰意外走紅，源自社群網紅的爭相試吃，最早發起的博主已難追溯，但近期許多大博主陸續探店，他們都對該台式早餐的特殊搭配感到很新鮮，且認為性價比很高，尤其是在洛杉磯地區。例如有47萬3000個追蹤者的美食博主Richard Antablian分享義美探店影片「嘗鮮台灣爆火飯糰」，觀看次數突破820萬次，並獲得約33萬5000次按讚。他稱其為台灣版墨西哥卷餅，「但不知道是如何把其粘合在一起，總之就是很脆很好吃」。

另外，擁有64萬8000名追蹤者的美食創作者Flyboy Foodie相關影片，也累積超過9萬按讚。而擁有49萬2000追蹤者的Julia Vuong、11萬8000追蹤者的Yangnae Cho，以及4萬2500名追蹤者的Thaddeus等，近期陸續在Instagram發布相關短影音。其中部分影片觀看次數突破40萬，帶動台式飯糰在美國社群平台討論熱度。

世報記者日前走訪義美，觀察其顧客中有大量年輕的非亞裔民眾，不少人表示是在社媒看到介紹後特地前來嘗鮮。到中午時段，還有多名洛杉磯加大（UCLA）的學生專程驅車前來，即便路途較遠且須排隊，仍願意前往。店家因應絡繹不絕人潮，採發放叫號器的方式管理秩序，讓顧客領號後在周邊等候，避免人群擁擠。

義美飯糰提供相當程度的客製化選項，顧客可自行選擇白米或紫米飯底、油條的酥脆程度，並依個人口味加選各式配料，讓每顆飯糰都能依喜好調整。一顆飯糰售價約10美元，分量紮實。有首次品嘗的洋人顧客表示，飯糰內包裹油條、肉鬆與酸菜等配料，口感層次豐富，與一般美式早餐截然不同，令人印象深刻；也有顧客認為，相較動輒近20美元的速食套餐，飯糰的分量與價格相當划算。

在網路上，相關話題引發大量討論。部分長期光顧的熟客心情複雜，有人留言表示，此店幾乎是自己的私藏秘密，人少清幽，如今一夕爆紅，排隊時間大幅拉長，直呼「氣死我了，到底是誰洩漏我的秘密餐廳」。也有在地華人表示，這家店已默默經營多年，口碑一直穩定，只是沒想到會以這樣的方式突然在華人圈以外爆紅。有網友翻出2019年的消費收據，當時一顆飯糰售價僅4.75美元，感嘆物價今昔有別。

店員則指出，近期最明顯的變化，是許多顧客會專程開車遠道而來，過去幾乎不曾見過此情形。有熟客表示，同區蒙特利公園市的大樹飯糰同樣口碑不錯，但距離相對遠一點。義美在聖蓋博開設據點後，讓附近居民多了一個方便的選擇。

台式早餐店近期人潮明顯增加，顧客領取叫號器後等待取餐，店內用餐區幾乎座無虛席。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州台式飯糰近期爆紅，店內座位幾乎全滿，不少民眾排隊等候取餐，現場可見許多年輕族群與非亞裔顧客前來朝聖。（記者張庭瑜╱攝影）