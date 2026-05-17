AAGG官宣使命 引領亞裔社區參政新征程

AAGG支持國會議員趙美心。（AAGG Media）

全美知名亞裔 公共事務組織AAGG美好政府促進會（Asian Americans for Good Government）近日發布官方宣言，闡明創會宗旨、核心理念、價值立場，並完整公布未來階段性工作規畫與重點任務方向。

此次宣言發布，既是AAGG梳理發展歷程、凝聚內部共識的里程碑舉措，也為全美華人 及亞裔社群深度參與美國主流政治、維護族群權益、共建和諧社區，樹立了清晰行動綱領。受到加州 政商界、僑社各界及廣大亞裔民眾的高度關注。

AAGG美好政府促進會長期扎根加州、輻射全美，始終秉持公益中立、服務社區、參政為民、團結共贏的辦會初心。成立至今，促進會深耕社區服務、選舉倡導、政要聯誼、民意轉達、公益宣講、參政培訓等各項工作，已成長為加州乃至全美最具公信力、凝聚力與影響力的亞裔參政僑社平台之一。

AAGG本次發布的宣言，鄭重宣示促進會堅持無黨派、非營利、純服務社區的定位，恪守客觀公正立場，以維護全體亞裔合法權益、促進族群平等發展、推動多元社會包容共融為根本目標，堅守正道、服務大眾，絕不依附單一政治勢力，始終以社區整體福祉為最高考量。

在參政議政與政治賦能方面，宣言明確將培育亞裔政治人才、支持亞裔菁英參選、引導選民理性投票列為未來核心任務。AAGG將持續發掘商界、醫界、法律界、教育界、社團界優秀亞裔菁英，鼓勵並扶持有志人士投身公職競選，提供全方位支持。同時，促進會將秉持嚴謹標準，對認同多元價值、重視亞裔民生訴求理念的候選人進行評估與公開背書，搭建選民與候選人之間的信任橋梁。

AAGG在宣言中畫定未來重點關注與持續發力的幾大核心領域。公共安全層面，堅定維護社區安寧秩序，嚴正反對一切形式種族歧視與針對亞裔的仇恨犯罪，呼籲執法部門公正執法；教育領域，堅定捍衛公平擇優的學術標準，維護亞裔學子平等升學與優質教育資源分配權益；中小企業層面，體恤亞裔眾多家庭依靠餐飲、零售、專業服務、小型創業安身立命，將持續關注營商政策變化，主動對接政府相關部門，為亞裔小微企業減負護航。

面向新移民與基層長者群體，AAGG把選民教育、政策普及、語言服務列為常態化基礎工作。促進會未來將常態化舉辦多語言社區宣講會，以中英文及亞裔常用語種通俗解讀選舉規則、移民政策等關鍵資訊，打破信息壁壘、消除認知盲區。透過常態化下沉社區服務，喚醒亞裔公民意識。

在組織建設與社團聯動層面，AAGG將進一步完善治理架構，擴充核心團隊智囊力量，廣泛吸納各界菁英加入會務工。同時，主動加強與全美各地華人僑社、亞裔同業公會等團體的橫向聯誼與合作，形成全美亞裔社群聯動發聲、協同維權的強大合力。持續保持與加州州政府、市縣議會、主流民間組織的對話溝通機制，促進多元族群和睦共處、互助共生。

AAGG美好政府促進會在宣言中鄭重承諾，未來將不忘初心、行穩致遠，堅守服務社區的根本宗旨。努力當好亞裔社群向主流社會傳遞心聲的傳聲筒；當好主流社會瞭解亞裔文化的連心橋；更當好新生代亞裔青年菁英投身公共服務的孵化器。

僑社各界普遍認為，AAGG美好政府促進會選擇在關鍵選舉周期前夕發布正式宣言，時機恰當、意義深遠。展望未來，AAGG將以宣言為遵循，穩紮穩打、深耕細作，持續帶領亞裔社群更加有序、更加成熟、更加深入地參與美國公共事務治理，為構建更公平、更包容、更安定、更繁榮的多元社區貢獻不可或缺的亞裔力量。