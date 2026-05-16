洛縣青少年免費音樂課報名 先到先得

新一期「Music Stars」音樂課程即日起開放報名，提供11至13歲青少年免費參加為期六周的團體音樂課程。（洛杉磯縣圖書館）

洛杉磯 縣圖書館（LA County Library）宣布，新一期「Music Stars」音樂課程即日起開放報名，提供11至13歲青少年免費參加為期六周的團體音樂課程，希望鼓勵孩子走出螢幕、接觸音樂與樂器，培養興趣與自信。

主辦單位表示，課程將於多個洛杉磯縣圖書館的分館實體舉行，包括卡森（Carson）圖書館、蘭卡斯特（Lancaster）圖書館、Leland R. Weaver圖書館、羅斯密圖書館、Topanga圖書館及西柯汶那圖書館。名額有限，採先到先得方式錄取。

Music Stars課程內容包括電子鍵盤（Electronic Keyboard）、電子鼓（Electronic Drum Kit）與木吉他（Acoustic Guitar）等。專業音樂教師將帶領學生學習基礎樂理與演奏技巧，透過互動與實作方式，讓青少年體驗演奏與創作樂趣。

主辦方指出，許多家庭可能因價格或設備等限制，較少接觸音樂課程，因此活動特別提供樂器借用服務。即使家中沒有樂器，學生也可在六周課程期間借用樂器帶回家練習，降低參與門檻。

這項團體音樂課程除學習樂器操作，也會介紹基本音樂理論與節奏概念。主辦方表示，希望透過Music Stars計畫，讓更多青少年在課業之外培養藝術興趣，也藉由團體課程增加社交互動與自我表達的機會。

有興趣的家長可透過網路報名，網址https://shorturl.at/qBct5。主辦方提醒，由於每個地點名額有限，建議盡早登記。更多課程資訊與時間表，可查詢https://lacountylibrary.org/music-stars/。