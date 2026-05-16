亞凱迪亞市查獲毒品 市值130萬

亞凱迪亞市破獲一起重大芬太尼販毒案，查獲超過850萬劑可能致命的芬太尼毒品。(加州司法廳)

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）15日宣布，執法人員在亞凱迪亞市破獲一起重大芬太尼 （Fentanyl）販毒案，逮捕涉嫌販毒男子Michael Edward Flores，並查獲超過850萬劑可能致命的芬太尼毒品，市值至少130萬美元。

根據司法部 資料，執法人員此次共查獲約37磅芬太尼粉末，另有約2.2磅古柯鹼（Cocaine）及一把手槍。官方指出，嫌犯是在運輸芬太尼與古柯鹼的期間遭逮捕，毒品疑似來自墨西哥 販毒網絡。

洛杉磯高等法院已對Flores提出重罪起訴，包括持有毒品意圖販售、運輸管制藥物，以及持有武器期間攜帶毒品等罪名。司法部目前尚未公布嫌犯年齡、居住地及具體逮捕日期。

邦塔表示，芬太尼危機已重創全美無數家庭，「這不只是逮捕一名罪犯，而是要對抗芬太尼危機」。他強調：「一顆藥丸就可能致命。芬太尼價格低廉、藥效極強，而且極具致命性。」

近年來，加州持續加大打擊芬太尼力度。司法廳指出，自2022年4月以來，加州已查獲約1733萬顆芬太尼藥丸、7167磅芬太尼粉末，並逮捕超過621名與芬太尼相關嫌犯。

為因應近年迅速升溫的芬太尼危機，加州司法廳2023年成立「芬太尼執法計畫」（Fentanyl Enforcement Program），在洛杉磯、聖地牙哥及阿拉米達縣都柏林市（Dublin）設有三個專責小組，目標是追查並瓦解全州芬太尼販毒組織。

司法廳強調，目前所有刑事起訴內容仍屬指控，被告在法院定罪前均推定無罪。