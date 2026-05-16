我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

亞凱迪亞市查獲毒品 市值130萬

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞凱迪亞市破獲一起重大芬太尼販毒案，查獲超過850萬劑可能致命的芬太尼毒品。(加...
亞凱迪亞市破獲一起重大芬太尼販毒案，查獲超過850萬劑可能致命的芬太尼毒品。(加州司法廳)

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）15日宣布，執法人員在亞凱迪亞市破獲一起重大芬太尼（Fentanyl）販毒案，逮捕涉嫌販毒男子Michael Edward Flores，並查獲超過850萬劑可能致命的芬太尼毒品，市值至少130萬美元。

根據司法部資料，執法人員此次共查獲約37磅芬太尼粉末，另有約2.2磅古柯鹼（Cocaine）及一把手槍。官方指出，嫌犯是在運輸芬太尼與古柯鹼的期間遭逮捕，毒品疑似來自墨西哥販毒網絡。

洛杉磯高等法院已對Flores提出重罪起訴，包括持有毒品意圖販售、運輸管制藥物，以及持有武器期間攜帶毒品等罪名。司法部目前尚未公布嫌犯年齡、居住地及具體逮捕日期。

邦塔表示，芬太尼危機已重創全美無數家庭，「這不只是逮捕一名罪犯，而是要對抗芬太尼危機」。他強調：「一顆藥丸就可能致命。芬太尼價格低廉、藥效極強，而且極具致命性。」

近年來，加州持續加大打擊芬太尼力度。司法廳指出，自2022年4月以來，加州已查獲約1733萬顆芬太尼藥丸、7167磅芬太尼粉末，並逮捕超過621名與芬太尼相關嫌犯。

為因應近年迅速升溫的芬太尼危機，加州司法廳2023年成立「芬太尼執法計畫」（Fentanyl Enforcement Program），在洛杉磯、聖地牙哥及阿拉米達縣都柏林市（Dublin）設有三個專責小組，目標是追查並瓦解全州芬太尼販毒組織。

司法廳強調，目前所有刑事起訴內容仍屬指控，被告在法院定罪前均推定無罪。

芬太尼 墨西哥 司法部

上一則

癌症疫苗現曙光 2末期患者治療起效

下一則

洛縣青少年免費音樂課報名 先到先得

延伸閱讀

加州前三月查獲1140萬美元非法毒品

加州前三月查獲1140萬美元非法毒品
DEA聯手洛警在麥克阿瑟公園掃毒 逮18人扣毒40磅

DEA聯手洛警在麥克阿瑟公園掃毒 逮18人扣毒40磅
從中國進口毒品分銷全美各地 華男遭聯邦起訴

從中國進口毒品分銷全美各地 華男遭聯邦起訴
華人大麻商 涉逃繳710萬銷售稅

華人大麻商 涉逃繳710萬銷售稅
田德隆社區便利商店「Corner Store」 涉賣冰毒挨告

田德隆社區便利商店「Corner Store」 涉賣冰毒挨告
川習會前中美聯合發布「這事」 稱「依然具備合作能力」

川習會前中美聯合發布「這事」 稱「依然具備合作能力」

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
帝王縣9日晚數小時內接連發生超過150次地震。(示意圖取自Unsplash.com)

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

2026-05-10 16:13

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？