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大母神之夢：台美藝術家聯展 從生活體驗掀台灣潮流

洛杉磯訊
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藝術家盧芛特別替此次展覽創作「墨蛇」，靈感來自海神的母性形象。（文化部駐洛杉磯台...
藝術家盧芛特別替此次展覽創作「墨蛇」，靈感來自海神的母性形象。（文化部駐洛杉磯台灣書院提供）

由文化部駐洛杉磯台灣書院與路易莎美國公司合辦的「大母神之夢：蛻變、權力與智慧」（The Great Mother's Dream: Metamorphosis as Power and Wisdom）藝術聯展12日揭幕，展出台灣阿美族藝術家司瓦那（Ruby Swana）、台灣藝術家盧芛，以及美國藝術家搭檔Heather Beardsley與Alexandra Carter作品。展期至8月17日。

西好萊塢被視為洛杉磯引領生活品味的核心區域，文化部此次首度與路易莎跨域合作，運用路易莎位於西好萊塢的首間歐美據點，在具裝飾藝術（Art Deco）風格的歷史建築中展示台美當代藝術創作，將空間打造為結合咖啡與藝術的文化交流場域。

此次展覽由策展人蔣劭宇策畫，著重呈現台美藝文碰撞成果。其中，台灣藝術家盧芛曾於2023年獲文化部選派至洛杉磯18街藝術中心（18th Street Arts Center）駐村，以當代水墨創作聞名，吸引多位美國藏家專程到場支持。近日再獲台美雙方共同選為傅爾布萊特計畫專業藝文人才，將赴猶他州駐館研究。

美國藝術家Heather Beardsley則曾於2024年受邀至高雄駁二藝術特區（Pier-2 Art Center）駐村，部分展出作品為其在台期間創作，刺繡圖樣深受台灣傳統技藝啟發。阿美族藝術家魯碧．司瓦那則以大型裝置作品環繞整間門市，讓藝術重新回到都會街道櫥窗。

駐洛杉磯台灣書院表示，路易莎集團長期支持藝術與文化交流，雙方此次合作，共同拓展台灣藝術家在北美市場曝光機會，期待在洛杉磯掀起從生活體驗到感官創作的台灣潮流。

本次跨域合作旨在打造台美藝文交流樞紐，以生活體驗掀起臺灣潮流。（文化部駐洛杉磯台...
本次跨域合作旨在打造台美藝文交流樞紐，以生活體驗掀起臺灣潮流。（文化部駐洛杉磯台灣書院提供）

曾赴台灣高雄駐村的Heather Beardsley於作品「Harpies」（哈...
曾赴台灣高雄駐村的Heather Beardsley於作品「Harpies」（哈比）前合影。此作品係與Alexandra Carter共同創作，先由Carter以藍莓汁描繪圖樣，再交Beardsley進行刺繡加工。（文化部駐洛杉磯台灣書院提供）

台灣書院與路易莎合作推出的藝術聯展，展場位於西好萊塢，是具Art Deco風格的...
台灣書院與路易莎合作推出的藝術聯展，展場位於西好萊塢，是具Art Deco風格的歷史建築。（文化部駐洛杉磯台灣書院提供）

左起為策展人蔣劭宇、駐洛杉磯辦事處處長馬博元夫人、馬博元、路易莎藝文中心主理人J...
左起為策展人蔣劭宇、駐洛杉磯辦事處處長馬博元夫人、馬博元、路易莎藝文中心主理人Jacky Y. Chen、藝術家魯碧‧司瓦那（Ruby Swana）及台灣書院秘書張庭肇，於作品「花露初」前合影。（文化部駐洛杉磯台灣書院提供）

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