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水立方杯中文歌曲大賽 頒獎

記者張宏╱洛杉磯報導
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美國巾幗會會長方蕾（左一）、中國駐洛杉磯總領館總領事夫人王薇參贊（中）和美國青少...
美國巾幗會會長方蕾（左一）、中國駐洛杉磯總領館總領事夫人王薇參贊（中）和美國青少年文化藝術協會會長劉瑋（右一）為青年組金獎得主頒獎。（記者張宏╱攝影）

2026年「文化中國·水立方杯」中文歌曲大賽洛杉磯賽區決賽暨頒獎典禮日前舉行，賽事由美國青少年文化藝術協會、美國巾幗會和美國華人社團聯合會共同主辦，吸引眾多華裔青少年參與，以歌聲展現文化傳承與青春風采。

中國駐洛杉磯總領館總領事夫人王薇參贊為金獎得主頒獎，她表示，選手精彩表現讓大家再次感受到中國歌曲獨特的藝術魅力，因為大家的共同參與，才讓比賽更加精彩。希望透過這次少兒歌曲大賽，讓更多中美青少年在藝術創作與交流中，感受到中華文化深厚底蘊，體會中國歌曲的獨特魅力。

美國巾幗會會長方蕾表示，「水立方杯」多年來已成為南加州僑界重要文化品牌，不僅是一場音樂盛事，更是凝聚僑心、推廣華文教育的重要平台。未來也將持續攜手僑界與社會各界力量，深化海外中文與中華文化傳播，讓更多華裔青少年透過音樂感受中文之美。

美國青少年文化藝術協會會長劉瑋表示，這次比賽評審團均由南加州聲樂界專業人士組成，方圓圓擔任評審團主席，同時為擴大參與度，本屆賽事採線上與線下雙軌進行。少年組金獎由Annable Xu及Peter Sha獲得。青年組金獎為黃柳臻和鄭志立。

2026年「文化中國·水立方杯」中文歌曲大賽洛杉磯賽區決賽暨頒獎典禮日前在洛杉磯...
2026年「文化中國·水立方杯」中文歌曲大賽洛杉磯賽區決賽暨頒獎典禮日前在洛杉磯舉辦。（記者張宏╱攝影）

美國巾幗會會長方蕾（左一）、中國駐洛杉磯總領館總領事夫人王薇參贊（中）和美國青少...
美國巾幗會會長方蕾（左一）、中國駐洛杉磯總領館總領事夫人王薇參贊（中）和美國青少年文化藝術協會會長劉瑋（右一）為少年組金獎得主頒獎。（記者張宏╱攝影）

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