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洛世界盃門票 疑官方刻意炒高 FIFA：依市場行情定價

編譯陳盈霖／綜合報導
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世界盃洛杉磯場的高昂票價，恐讓部分球迷難以實現入場觀賽的夢想。圖為將舉辦世界盃的...
世界盃洛杉磯場的高昂票價，恐讓部分球迷難以實現入場觀賽的夢想。圖為將舉辦世界盃的SoFi體育場。 （路透社）

紐約郵報報導，2026年世界盃（World Cup）票價，讓許多球迷大喊吃不消，特別是南加英格伍（Inglewood）SoFi體育場（SoFi Stadium）比賽的票價，更是狂飆！6月12日在洛杉磯舉行，美國隊迎戰巴拉圭（Paraguay）比賽，最便宜門票已超過1100美元，連總統川普都喊太貴。有聯邦眾議員質疑，主辦官方有故意炒高價格的嫌疑。

部分轉售（resell）平台顯示，這場比賽票價甚至高達4000美元，可見美國首場世界盃賽事，對不少想親臨現場的球迷來說，恐怕「心有餘而力不足」。

不僅如此，今年世界盃決賽門票平均價格逼近1萬3000美元，是上一屆決賽最高票面價格（face-value）的「八倍」以上。此情況引發外界擔憂，這項全球體壇盛事，正逐漸讓一般球迷難以負擔。

國際足球總會（FIFA）表示，目前仍有少量門票從60美元起售，然數據顯示，此價格區間的門票不到總數的2%。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）日前說︰「這是個娛樂產業極度成熟的市場，因此須依照市場價格定價。」

他進一步指出，美國允許門票轉售。「如果票價訂得太低，門票最終也會被轉售至更高價格。即使有人認為官方票價已很高，二手市場上的價格仍翻倍。」他還表示，在美國，即使是一場大學比賽，低於300美元幾乎不可能，更不用說是這種國際級賽事。

FIFA表示，官方的轉售／交易平台（Resale／Exchange Marketplace）價格並非由其直接控制，然每筆交易會向買賣雙方各收取15%手續費。

這場爭議甚至延燒至華府。新澤西州民主黨籍聯邦眾議員帕隆（Frank Pallone）與Nellie Pou指FIFA疑似利用「稀缺感」操控市場。他們致函FIFA，要求在本月22日前說明票價機制、門票供應狀況，及是否刻意限制供給，以影響需求。

不僅門票飆升，球迷還得面臨南加州高昂飯店住宿與交通成本。連總統川普都對票價表示驚訝。他告訴紐約郵報：「我不知道票價竟然飆升至『那個數字』。我當然很想去，但老實說，我也不會花那麼多錢買票。」

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