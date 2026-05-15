日本音樂盛會「Zipangu」 5/16玫瑰碗登場

全新日本音樂盛會「Zipangu」將於16日在玫瑰碗舉行，集結多名日本最具代表性的音樂人與團體為美國觀眾進行表演。（Zipangu網站）

喜歡日本 動漫和音樂的粉絲有福啦！全新日本音樂盛會「Zipangu」將於16日在玫瑰碗 舉辦活動，集結多名日本最具代表性的音樂人與團體，包括風格突破傳統的神秘歌手Ado、ATARASHII GAKKO!和CHANMINA等。

活動是「科切拉音樂節」(Coachella Music Festival)的主辦方Goldenvoice和Cloud Nine共同舉辦。他們表示，受動漫、漫畫、電影與數位文化深刻影響的日本流行音樂（J-Pop）及其延伸風格，持續影響全球音樂、時尚與粉絲文化。由於許多日本藝人鮮少海外演出，「Zipangu」對美國樂迷而言，將是難得且具歷史意義的一次體驗。

Zipangu希望成為美國觀眾接觸現代日本音樂的重要窗口，透過活動展現日本音樂獨特的原創性、能量與敘事魅力。壓軸藝人Ado以極少公開露面及充滿辨識度的匿名形象風靡全球，其他如HANA、MAN WITH A MISSION、Yuki Chiba與10-FEET共同代表日本當代音樂跨越類型、視覺風格鮮明且充滿創造力的新世代潮流。

日本作為四季分明的島國文化，深受「侘寂」美學影響，重視短暫與不完美中的美感。此外，日本文化中的「道」的概念，不僅強調技藝，更重視禮節、尊重與精神修養。Zipangu邀請觀眾親身看見、聽見並感受日本的音樂之道。

活動預計吸引數千樂迷參與，詳情登錄https://zipangu-event.cloud/。