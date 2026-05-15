3克拉鑽石1元起標 南加華人慈善高球賽6/8登場

南加州台灣旅館業同業公會慈善高爾夫球賽主辦方宣布，今年「南加州華人慈善高爾夫球邀請賽」訂於6月8日在約巴林達鄉村俱樂部登場。（記者張庭瑜/攝影）

邁入第11年的「南加 州華人慈善高爾夫球邀請賽」，累計已募得近200萬美元善款，今年更將1美元起拍一顆三克拉鑽石。這項結合高爾夫球賽、慈善晚宴與公益募款的年度盛事，將於6月8日在約巴林達鄉村俱樂部（Yorba Linda Country Club）登場，現場另備有洛杉磯 道奇隊投手山本由伸簽名球、台東豪華旅遊行程等拍賣 品，盼再度凝聚南加華人社區善心。

公益平台文化基金會國際分會執行長、活動召集人廖彬淳表示，賽事自2015年創辦以來，已資助逾30名台灣偏鄉學童赴海外求學；去年基金會董事長嚴長壽親臨活動現場，募得56萬美元，創歷年新高。

廖彬淳表示，今年拍賣的人造三克拉鑽石，色澤與光澤皆不輸天然鑽石，價格卻僅約天然鑽石的十分之一，極具收藏與送禮價值。其他拍賣品還包括山本由伸簽名球、含食宿交通的台東四天三夜豪華旅遊、四人高爾夫球教學下場指導，以及中華航空洛杉磯至台北豪華經濟艙來回機票等。

南加州台灣旅館業同業公會顧問汪蔚興表示，旅館公會與公益平台合作舉辦慈善高爾夫球賽已超過10年，善款受惠對象也從台灣偏鄉教育，逐步擴展至美國本地慈善機構。他捐出山本由伸簽名球作為拍賣品，希望拋磚引玉，號召更多民眾投入公益。

今年18個洞的發球台將開放廠商設置贊助攤位，供其與140球員直接交流。主辦方同時開放美國本地公益慈善組織申請善款，共五個組織將獲選，各得一萬美元捐款，申請截止日為5月24日，申請連結：https://dub.sh/2026golffund。

每人報名費400美元，含球費、午餐及晚餐；僅參加慈善晚宴者每人200美元，晚宴下午5時30分開幕。報名連結：https://dub.sh/2026golf，洽詢電話626-712-9688。