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社安局失誤 喪偶長者福利恐損失逾2萬

洛杉磯訊
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社安遺屬福利對數百萬喪偶人士而言，是重要的經濟支柱。(示意圖取自Pexels)
社安遺屬福利對數百萬喪偶人士而言，是重要的經濟支柱。(示意圖取自Pexels)

根據聯邦監察機構最新報告，由於社會安全局（SSA）計算失誤，導致很多喪偶長者的社保福利金少付，平均每人損失約5800美元。此外，由於該部門指導不明確，喪偶人士可能損失更多錢，人均損失超過2萬1000美元。

綜合Newsweek等媒體報導，調查結果顯示，該機構工作人員未能正確計算約8618名喪偶人士的遺屬福利金，導致人均損失約5800美元。該報告同時還發現，如果能獲得清晰指導，數千人本可從中受益。社安局發言人指出，收到監察長辦公室（Office of Inspector General，簡稱OIG）的審計報告後，該部門立即著手向各辦事處員工發送提醒信息，重申計算遺屬主要保險金額的正確程序。

喪偶人士是美國長者族群中最貧窮之一，社安遺屬福利對數百萬喪偶人士而言，是重要的經濟支柱，許多人依靠每月撫恤金支付住房、食物與醫療等基本生活需求。即使每年少發百美元，也可能對本已面臨財務壓力的人造成嚴重影響。

根據監察長報告，這些錯誤是由於社安局員工在人工處理部分遺屬福利申請時，未正確應用一項名為「喪偶人士指數計算」（Widow(er)s Indexing Computation，簡稱 WINDEX）的必要公式造成。WINDEX用於調整已故工作者的收入紀錄，從而提高或降低「主要保險金額」（PIA），也就是計算每月福利的基準數字。如果該計算應用錯誤或遺漏，遺屬配偶收到的每月福利金就會低於其應得金額。

福利金支付不足，主要影響配偶在62歲前去世的遺屬，以及需要人工處理案件的遺屬申請人，因為人工作業更容易出現計算錯誤。監察長估計，在審查期間，近40%的遺屬配偶可能受到類似錯誤影響。

報告還發現另一個令人擔憂的問題，由於社安局提供的申領資訊不完整或不清楚，比如何時以及如何申領福利等相關事宜，導致成千上萬的喪偶人士可能損失更多錢。審計人員估計，如果社安局能正確告知遺屬，可先領取遺屬福利、並延後申請退休福利，約5367名喪偶人士可多領取約1億1400萬美元的福利金。由於部分民眾過早申領退休金，導致每月福利永久降低，平均每人損失超過2萬1000美元。

監察長建議社安局識別受影響的喪偶人士，補發少付福利金，同時改善訓練和文件紀錄，確保受益人充分了解申領選項。

如果喪偶人士認為自己可能被少發福利，應盡快聯繫社安局，要求重審福利的計算方式，確認WINDEX系統是否正確應用，以及是否收到關於福利申領選項的完整信息。如果發現錯誤，受益人可以申請補發過去少領的福利金。申請前，建議事先準備重要文件，包括配偶死亡證明、結婚證書、夫妻雙方的社安號碼、以及過去申領紀錄或福利通知文件。如果問題仍未獲解決，可提出正式申訴、或聯絡當地社安局辦公室、必要時向國會議員選民服務辦公室尋求協助。

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