扎根華埠127年 中華總商會喬遷 阿罕布拉市新總部剪綵

眾嘉賓共同進行剪綵。（記者子為／攝影）

走過127年歷史、見證南加華人 社區變遷的洛杉磯 中華總商會（CCCLA），12日在阿罕布拉市舉行新總部開幕儀式。民選官員、社區領袖及僑界代表齊聚祝賀，氣氛熱鬧。

洛杉磯中華總商會在阿罕布拉市舉行新總部開幕儀式，洛縣檢察長霍克曼（二排左四）向商會會長莊佩源（二排左五）頒發賀狀。（記者子為/攝影）

新總部位阿罕布拉市Valley大道的ABC Plaza，內部設有多間辦公室與會議空間，可供未來舉辦社區活動、講座及商務交流使用。辦公室空間寬敞，整體裝潢走典雅中國風，室內擺放中式藝術擺設。

新辦公樓空間寬敞，整體裝潢走典雅中國風，內部設有多間辦公室與會議空間。（記者子為／攝影）

商會會長莊佩源表示，新址地點更加方便，未來也希望利用空間舉辦更多社區活動、研討會與課程，吸引更多民眾參與。他特別感謝提供場地支持的大樓業主，形容若沒對方協助，「不會有這麼好的地方入駐。」

不過，他也強調，總商會雖然將辦公室搬至阿罕布拉市，但不代表離開華埠 。「我們只是辦公室搬到這，在華埠還是會做很多工作，我們的使命不會改變。」

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）、聯邦眾議員趙美心代表伍國慶，洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）、阿罕布拉市長Jeff Maloney及蒙特利公園市長楊安立等也到場支持。

根據商會資料，洛杉磯中華總商會成立於1898年，長年扎根洛杉磯華埠，致力推動華人商業發展與文化繁榮，是南加州歷史最悠久的華人商業組織之一。