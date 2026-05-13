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涉散布兒童性虐待影像 多名華人被捕

河濱縣訊
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河濱縣執法單位公布，一項歷時一年的大型打擊兒童性剝削行動，共鎖定超過500名涉嫌...
河濱縣執法單位公布，一項歷時一年的大型打擊兒童性剝削行動，共鎖定超過500名涉嫌散布兒童性虐待影像的網路使用者，並逮捕42人。（河濱縣檢察長辦公室Riverside County District Attorney提供）

加州河濱縣執法單位11日公布，一項歷時一年的大型打擊兒童性剝削行動，共鎖定超過500涉嫌散布兒童性虐待影像的網路使用者，並逮捕42人，其中包括多名具專業身分或公職背景人士，也包括多名華人

河濱縣檢察長辦公室指出，這項代號為「火山行動」（Operation Volcano）的調查，由河濱縣兒童剝削調查小組（RCCET）主導，2025年3月至2026年3月展開，重點鎖定高風險涉案者，以及在區域內運作的網路兒童剝削網絡。

根據官方說明，調查期間，執法人員透過協調偵辦，共辨識超過500個涉「點對點（peer-to-peer）」網路散布兒童性虐待影像的獨立IP位址。調查團隊並使用分級篩查方式，優先鎖定高風險嫌犯，包括曾有性犯罪前科者、正接受司法監管者，以及在兒童相關職業或有公職的嫌犯。

警方表示，最終共執行46項住宅搜索令，並逮捕42人。其中14人被列為高風險涉案者，包括一名涉兒童性侵、遭通緝且保釋金高達200萬美元的嫌犯。此外，被捕者還包括兒童心理學家、自然療法醫師（naturopathic doctor）、退休執法人員、加州監獄系統資訊科技員工、地方政府規劃主管、南加州一家醫院的資訊長（chief technology officer）、公證人、美國郵政員工，以及兩名企業副總裁與三名已登記性犯罪者。

根據公布的嫌犯名單，從姓名拼寫判斷，其中至少有3人有較大機率為華人，分別是32歲、來自茉莉塔（Murrieta）的Zixiang Cheng，22歲、來自米拉洛馬（Mira Loma）的Xinyi Su，以及62歲、來自東谷市（Eastvale）的Rickson Jao。

此次行動由RCCET與非營利組織「O.U.R. Rescue」合作進行。檢方指出，O.U.R. Rescue提供的資源與行動支援，是整項長期調查得以持續推進的重要因素。

加州 華人

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