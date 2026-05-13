從中國進口毒品分銷全美各地 華男遭聯邦起訴

執法人員在這起案件中繳獲的贓物。（DOJ官網）

8newsnow電視台報導。拉斯維加斯居民施密特（Seven Schmidt）夥同中國籍男子郭佳（Jia Guo，音譯）涉嫌將含有比芬太尼 更強效的毒品從中國運入內華達州 後分銷全美各地，正面臨聯邦指控。

司法部 消息，施密特與郭佳涉嫌策劃進口大量「普羅托尼他嗪」（Protonitazene），並將其製成假冒藥丸，在美國境內販售。

檢方指出，普羅托尼他嗪是一種致命的合成類鴉片藥物，其效力明顯高於芬太尼（Fentanyl）。僅約200克的原料，就足以製造數十萬顆藥丸，而每顆都可能具有致命危險。

調查人員表示，施密特涉嫌訂購大量假藥丸，並安排利用美國郵政系統（USPS）將毒品從南佛羅里達州運送至內華達州。

司法部指出，這類假藥通常外觀與合法處方藥相似，但實際含致命成分，民眾在不知情的情況下服用後，極易發生過量甚至死亡事件。聯邦執法部門目前正持續追查整個跨國販毒網絡的相關成員。

中國當局已向美國司法部證實，郭佳（Jia Guo，音譯）已在另一項同步調查中被逮捕。

根據檢方指控，郭佳負責協調從中國非法採購並運送普羅托尼他嗪至美國，收貨對象包括位邁阿密—戴德縣（Miami-Dade County）的同夥。該同夥利用壓藥機大量製造假藥丸，再將這些含強效合成鴉片成分的藥丸販售給全美各地毒販。

根據法院文件，兩嫌在行動中使用多個化名。施密特也被稱為「Vegas」，而郭佳則使用過「idmaster21」、「imyourBDOguy」及「OXY GUY」等名。

這起案件源自美國緝毒局（DEA）與美國郵政稽查局（USPIS）聯合調查，並獲得中國公安部協助。

美國佛州南區聯邦檢察官Jason A. Reding Quiñones表示：「這起案件顯示川普總統國土安全特別工作小組的重要性。」他指出，起訴書顯示，一名位中國的供應商與美國境內的分銷者合作，將致命的合成類鴉片毒品輸入美國，再製成假藥丸銷往全國各地。檢察官強調，這些假藥外觀看似常見處方藥，但「一顆就可能致命」。

DEA官員則表示，打擊負責散布危險合成類鴉片藥物的犯罪組織，一直是該機構的執法重點之一。