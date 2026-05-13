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直播間搶到超低價名牌貨 洛警：可能是贓物

洛杉磯訊
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洛市警局指出，去年共查獲價值5200萬美元失竊商品。（LAPD提供）
洛市警局指出，去年共查獲價值5200萬美元失竊商品。（LAPD提供）

洛杉磯市警局（LAPD）近日破獲一起大型貨物盜竊與銷贓案，查獲大批疑似失竊商品，包括電腦、名牌鞋、電動工具、保溫杯，甚至成人用品。

警方指出，愈來愈多遭竊貨物正透過網路商城、第三方賣家及直播購物平台流入市場，消費者在「撿便宜」同時，恐在不知情下買到贓物。警方更警告，這類犯罪已形成龐大有組織黑市網絡，不僅衝擊零售與物流產業，也可能推高全美消費價格。

根據ABC新聞報導，LAPD貨物盜竊專案小組近日聯合多執法單位，前往貝爾市（Bell）一處二手車場執行突襲行動。畫面顯示，多臥底警員衝入現場，破壞門鎖與倉庫鐵門後，發現堆積如山的商品。

從警方曝光畫面可見，倉庫內幾乎「什麼都有」，包括鼓組零件、電動工具、成箱牛仔褲、鞋類商品、Yeti保溫杯與Acer電腦等。警方表示，部分商品來自知名品牌，包括DeWalt與Nike等。

一名參與調查的臥底警探透露，案件最初源於一家歐洲高端成人用品製造商報案。該公司發現，一批原本遭竊貨物，竟出現在網路平台販售。為追查來源，公司甚至自行購買部分商品，警方最終透過寄送地址，鎖定貝爾市這處車場。

調查人員指出，近年貨物盜竊案愈發猖獗，其中一個重要原因，是直播購物平台與第三方網路賣家興起，讓贓物更容易流入市場。一名臥底警探坦言，「這讓贓物更容易賣出去。」警方表示，許多失竊商品會以遠低市價出售，部分賣家還標示「不接受退貨」，藉此加快銷售速度並降低被追查風險。

LAPD副局長Alan Hamilton表示，洛杉磯已成為全美「貨物盜竊之都（capital of cargo theft）」，不論是鐵路貨運還是商業貨車，都成為犯罪集團目標。他指出，部分犯罪組織甚至由海外犯罪集團操控，專門鎖定經由洛杉磯港口進出的貨櫃與鐵路貨物。

警方指出，許多貨物在抵達港口後，於火車運輸過程中遭竊，之後再透過地下市場、網購平台與直播銷售流向消費者，形成完整黑市鏈條。

Hamilton表示，警方去年共查獲價值5200萬美元失竊商品，而今年前三個月已追回2200萬美元贓物，數量驚人。他強調，這類犯罪最終將反映在消費價格上，「當全國損失達數億甚至數十億美元時，而最終買單的還是一般消費者。」

警方在這次行動中，逮捕來自比佛利山的嫌犯Peter Ahoubim，他涉嫌持有贓物。目前警方仍在清點車場與相關貨櫃中的商品，案件總金額可能持續上升。

LAPD也提醒，網購應特別注意賣家來源。若商品價格異常低廉、無退貨政策，或賣家資訊不透明，都可能是贓物。警方呼籲消費者提高警覺，避免因貪圖便宜而誤買來路不明商品。

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