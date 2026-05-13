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DEA聯手洛警在麥克阿瑟公園掃毒 逮18人扣毒40磅

洛杉磯訊
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聯邦緝毒局（DEA）與洛杉磯市警局（LAPD）6日聯手發動「解放麥克阿瑟公園」（...
聯邦緝毒局（DEA）與洛杉磯市警局（LAPD）6日聯手發動「解放麥克阿瑟公園」（Operation Free MacArthur Park）大規模掃毒行動。（司法部提供）

聯邦緝毒局（DEA）與洛杉磯市警局日前聯手發動「解放麥克阿瑟公園」（Operation Free MacArthur Park）大規模掃毒行動，在南加多地同步展開，重點鎖定麥克阿瑟公園周邊長期公然運作的販毒網絡。行動共逮捕18嫌犯，查獲約18公斤（約40磅）芬太尼，市值估達800萬至1000萬美元。

ABC 7電視台報導，司法部表示，此次掃毒行動目的之一，是為2026年世界盃足球賽及2028年洛杉磯夏季奧運整頓市容與治安。洛杉磯市長貝斯表示，市府對販售致命毒品、危害社區安全的行為採取零容忍立場，將持續推動全面整治計畫。執法範圍以麥克阿瑟公園為核心，並延伸至卡拉巴薩斯（Calabasas）、聖蓋博及南洛杉磯等地。執法人員在24小時內共執行九張搜索令，其中六處位該公園周邊商家。

DEA與LAPD聯合發布「解放麥克阿瑟公園」行動被告名單，25名涉嫌參與麥克阿瑟...
DEA與LAPD聯合發布「解放麥克阿瑟公園」行動被告名單，25名涉嫌參與麥克阿瑟公園周邊販毒網絡者遭聯邦起訴，照片標有紅叉者已落網，目前仍有七人在逃。（DEA提供）

聯邦刑事訴狀共列25被告，被控持有並意圖販售管制藥物及販售管制藥物等罪，目前仍有七人在逃。聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，查獲的芬太尼，研判來自錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）。在卡拉巴薩斯落網的一男子，被視為麥克阿瑟公園「頭號毒販」，執法人員在其住所查獲約18公斤芬太尼；若罪名成立，嫌犯恐面臨終身監禁。

埃薩利說，此次執法動員逾300人，其中DEA約200人、LAPD約100人。洛市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）指出，該公園周邊販毒活動背後，牽涉街頭幫派、監獄幫派及販毒集團，絕非單一街頭毒販所能運作。警方將持續執法，直至問題獲得根本改善。

行動期間，執法者對阿爾瓦拉多街（Alvarado Street）多商店執行搜索令，部分店面牆壁遭破壞。店主羅培茲（Araceli Lopez）表示，執法人員破門搜查、翻倒商品，店內並未查獲任何毒品，亦無人遭逮捕，卻已造成數千美元損失。她表示支持掃毒行動，但強調合法商家與街頭販毒毫無關聯。

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