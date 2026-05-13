棕櫚沙漠人工衝浪樂園 7月開放

位於棕櫚沙漠的大型人工衝浪樂園進入工程最後收尾階段，並計畫7月開放。每小時1000道人工海浪，可望成為南加民眾今夏消暑最新熱點。（DSRT Surf）

位於棕櫚沙漠 （Palm Desert）的大型人工衝浪樂園即將正式開放，每小時1000道人工海浪，可望成為南加州 民眾今夏消暑熱點。

棕櫚沙漠「DSRT Surf」日前宣布工程進入收尾階段，號稱北美最大人工衝浪池 之一的衝浪公園，預計最快7月中旬起對外營運。DSRT Surf總經理Michael Gerano表示，工程從計畫到施工超過十年，目前工程已完成約九成，園區正在最後收尾和人員招募，並向900萬加侖容量的人工潟湖注水，接著進行數周測試，包括浪型設定、安全系統與設備調校等。他表示，非常期待將它帶給南加州和全球遊客。

這座人工衝浪池採西班牙公司「Wavegarden」開發的Wavegarden Cove技術，可根據不同需求調整浪型、浪高、速度與頻率，不論是初學者的小浪，或專業玩家追求的桶浪（barrel wave）都能客製化。系統每小時最多可產生1000道浪，同時間最多容納70名衝浪者。對不少衝浪愛好者而言，最大的吸引力就是「穩定」。傳統海邊衝浪往往受天氣、潮汐與人潮影響，但人工浪池 能全年穩定供浪，不必苦等浪況，也不用在人擠人的海灘中搶浪。Gerano笑言，最棒的是，這裡沒有沙魚，不需要擔心水底下有什麼東西。

值得一提的是，DSRT Surf還導入AI人工智慧技術 與臉部辨識系統 ，能自動拍攝與記錄遊客的衝浪過程。從第一次站上衝浪板，到成功完成桶浪動作，系統都可生成個人專屬影片。

近年南加州人工浪池產業快速興起。去年開幕的「Palm Springs Surf Club」已吸引不少遊客前往體驗；位La Quinta的「Thermal Beach Club」也已動工，預計2028年開幕。洋邊市 （Oceanside）與新港灘 （Newport Beach）等地，也陸續有新的衝浪樂園計畫提出。

DSRT Surf園區占地17.8英畝，位於知名的Desert Willow高爾夫球場之間。由於外界關注沙漠地區用水問題，業者特別強調園區採取「surf for turf」環保計畫，將30英畝草皮改種耐旱植物，以抵消衝浪池的用水量。業者稱，整個衝浪園區的耗水量甚至比一個高爾夫球洞還少。

除衝浪池本身，園區還將設有餐廳、酒吧、戶外草坪、包廂（cabana）與休息區，可容納約3500人。