香港經典電影「董夫人」 南加放映

香港經典電影「董夫人」，近日在第42屆洛杉磯亞太電影節上進行放映。該作品為香港電影史上具開創性的作品之一。（M+提供）

香港 經典電影「董夫人 」於日前在第42屆洛杉磯 亞太電影節（Los Angeles Asian Pacific Film Festival）放映，由香港駐舊金山 經濟貿易辦事處（HKETO San Francisco）合作舉辦。處長張岱楨與電影節策展人Jeff Man於放映前致辭，介紹香港電影文化及該片歷史地位。

張岱楨表示，辦事處致力促進香港與美國西部19州之間的經貿及文化交流，包括加州在內。在香港電影發展基金及文化創意產業發展署支持下，近年持續透過電影節推廣香港電影。他指出，過去12個月已在洛杉磯、舊金山、西雅圖等六個城市支持六個電影節，放映11部港產片。

香港駐舊金山經濟貿易辦事處處長張岱楨介紹，「董夫人」由唐書璇於1968年執導，為香港電影史上具開創性的作品之一。（記者劉子為／攝影）

他介紹，「董夫人」由唐書璇 於1968年執導，為香港電影史上具開創性的作品之一，曾入選坎城影展，亦獲金馬獎肯定。該片現已在香港M+（香港的一家視覺文化博物館）推動下完成4K修復版本，得以重新呈現觀眾眼前。他同時介紹另一部參展作品「世外 」，為近年香港票房最高的動畫電影之一。

張岱楨指出，香港藝術產業近年持續活躍，「藝術三月（Art March）」吸引大量國際觀眾參與，包括巴塞爾藝術展（Art Basel）及Art Central等活動。

電影節策展人Jeff Man則從個人經驗出發，談及香港電影對其影響。他表示，自己成長於香港移民家庭，從小接觸吳宇森 動作片及周星馳 喜劇，之後進一步認識許鞍華 、王家衛 等導演。他認為，「董夫人」對後來香港電影創作者具有重要啟發意義。

「董夫人」電影拍攝幕後。（M+提供）

他亦指出，導演唐書璇被視為香港首位女性電影導演，在當時環境下極具突破性。該片可被解讀為傳統與人性衝突、命運諷刺或人物心理發展等多重層次，「無論如何詮釋，核心是女性內心的掙扎及其影響」。

導演唐書璇雖未能到場，透過預錄影片分享創作理念。她表示，電影不同於戲劇、繪畫或文學，是一種可運用多種技術的媒介，如同「創造一個世界」。她坦言創作多憑直覺推進，並非事先周密規畫，而是隨著問題出現逐步面對。