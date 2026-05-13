巴沙迪那社區學院 開初級粵語會話班

前艾爾蒙地學區教委文華東，將擔任2026年暑期巴沙迪那社區學院初級粵語會話班講師。（美國華裔教師協會劉榮文提供）

應社區需求，巴沙迪那社區學院（PCC）將在6月25日至8月13日舉辦為期八周的初級粵語會話班（Everyday Chinese）。5月19日起開放網上報名註冊，名額限20人。

前艾爾蒙地 學區教委、南加州 公立高中及成人學校國/粵語退休 教師文華東將擔任本期學習班講師。文華東表示，由於坊間粵語教材鳳毛鱗角，他準備自己編撰新教材，寓教於樂，讓學生們能夠在較短時間内掌握基本粵語會話，同時更多了解中華文化。多年前他在成人學校開粵語會話班時所編的教材，將轉化成名符其實的實用場景會話教材。內容主要教授日常實用的交流會話，包括茶樓點餐與購物議價以及基本的社交會話，非常適合想與粵語族群溝通的初學者。

文華東表示，他的教法摒除刻板的填鴨式語法及一般英中翻譯法，而是以個人親身輔導兒子說母語的經驗來發揮。文華東的兒子文尚丞現擔任天普市長，中英雙語無障礙切換。

文華東回憶，當年和太太及十個月大的文尚丞落地舊金山後，決定小孩一定要會說中文。四年後的文尚丞不但沒讓父母失望，而且除英語外，還悄悄學會簡單西班牙語的聽和說，這對他日後求職及服務社區有莫大幫助。

文華東（右四）至今活躍於華裔教師協會。圖為他和教師協會的理事們參加社區講座活動。（美國華裔教師協會劉榮文提供）

文華東2001年競選並贏得艾爾蒙地教委席位，文尚丞當時還在高中。能流利說國/粵語的文尚丞，畢業後也踏足政壇，效法父親服務社區，2015年當選天普市議員，服務至今。父子同為華裔民選官員，成為一時佳話。

巴沙迪那社區學院本期初級粵語會話班為讓學員們能有更多時間在教室和其他學員有互動練習說話機會，只招20人，每周四晚6時至9時上課，報名可上網pcclearn.org（搜尋關鍵字-“Everyday Chinese”）。