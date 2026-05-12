父住院怕此生難再見 女淚崩回國

張文靜天天在醫院陪著父親，日夜守在病床旁。（受訪者提供）

南加洛杉磯華人移民 ，最近與遠在中國的老父親通電話，老父親一句話讓華女瞬間淚崩，「你離我那麼遠，我怕此生再也見不到你。」七旬父親因有基礎疾病，當天身體不適住院，華女立即買機票，連夜飛回中國陪伴父親，「我很害怕，就像當年媽媽突然病逝，我再也見不到她。」

張文靜敘述，十年前，為了讓孩子有機會接受更好教育，她和丈夫放棄穩定職業，從中國移民到洛杉磯，此後與年邁的父母聚少離多。一年前，身體健康的母親突然摔倒，導致腦血管破裂，「等我趕回中國，媽媽沒有搶救過來，雖然我見到她，但她一直處於昏迷狀態，我回去第三天人就不行了。」母親的去世，成為這位華人移民一生的遺憾。「媽媽一直很健康，突然這麼一個噩耗，對我打擊非常大。」

母親去世已有一年，獨居的父親走不出悲傷。張文靜表示，年過70的父親患有冠心病、高血壓、腦血管堵塞等基礎疾病，因為遠隔重洋，她只能與父親經常視頻聊天。前不久，父親在電話中說胸悶身體不適，準備去醫院。父親說還不知道能不能再見我一面。

父親一句話觸碰張文靜的傷心點，她立即購買機票，一心想著趕快回去。她當從洛杉磯飛上海，再轉機回到老家，下了飛機，她直接坐出租車去醫院看望父親。

「一到病房，看到爸爸躺在病床上與病友聊天，我一路懸著的心才放下來，至少他沒有生命危險。」張文靜敘述，接下來一周，她天天在醫院陪著父親，日夜守在病床旁。

一周後，父親病情穩定後出院，張文靜又趕緊買返程機票，第二天就飛回洛杉磯，「兩個年幼的孩子需要讀書接送，丈夫既要上班又要送小孩，實在忙不過來。」張文靜感嘆，家中經濟壓力大，她要回來工作，努力供房供娃，「作為移居海外的第一代移民，真的很辛苦，上有老在中國，下有小在美國，我感覺兩頭都虧欠，無法兼顧。」

母親去世後，張文靜曾懷疑當初的移民選擇，考慮過帶孩子回中國讀書，陪伴父親養老，「但孩子現在肯定跟不上中國讀書的節奏，數學、中文對他們來說都很難。」考慮子女前途，她不忍放棄已紮根十年的美國生活。張文靜曾想過接父親到洛杉磯團聚，但赴美簽證屢次受阻，也害怕年邁體弱的父親無法承受長途奔波。

對母親的離世，張文靜說，現在的她終於體會「子欲養而親不待」的悲痛。