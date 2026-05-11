專騙長者 「快遞員上門收錢」正流行

蒙特利公園市的24歲一華男在南加地區上門收取詐騙所得資金時，被警方當場逮捕。（聖塔安那市警局提供）

NBC 7電視台報導，聖地牙哥 近期詐騙手法升級，嫌犯充當「快遞員（courier）」上門收取現金，高齡長者成主要受害對象。聖地牙哥縣檢察長辦公室指出，這種更危險方式，已成當地排名第一的詐騙手法，2025年光是長者損失就高達1億4000萬美元。

聖地牙哥縣檢察長史蒂芬（Summer Stephan）表示，由於犯罪集團過去常用的電匯、加密貨幣與禮卡支付方式，受銀行與零售商 嚴密監管，因此他們調整策略 「直接到你家把錢拿走！」

近期一起案件，卡爾斯巴警局（Carlsbad PD）誘捕一名擔任詐騙快遞員的男子。警探表示，該男子企圖向一名高齡受害者收取2萬美元現金，發現遭警方跟蹤後試圖逃跑，但警方迅速將其逮捕。根據檢察長，這些快遞員通常來自外地，特別是洛杉磯地區，他們直接現身受害者家門口，許多人恐懼不安。

不少案件始於受害者電腦上彈出的視窗（pup-up message）訊息，或接到電話聲稱其銀行帳戶出現問題。詐騙者會說服受害者，以「保護資金安全」為由提領大筆現金。

去年11月，住在洋邊（Oceanside）的退伍軍人埃伯哈特（Tom Eberhardt），因相信對方協助其處理遭入侵的銀行帳戶，將2萬4000美元現金交給一名陌生男子。另一宗案件發生於今年3月，聖地牙哥78歲的史蒂芬（Stephen），誤信自稱聯邦探員的陌生人，向其交出3萬5000美元現金。目前警方正調查該嫌犯是否與卡爾巴斯遭逮捕的快遞員為同一犯罪集團。在部分案件中，受害者甚至被要求先將現金轉為金條，或直接交出提款卡以降低被追查風險。

這類詐騙行動通常有自己的犯罪網路。史蒂芬表示，每次逮捕快遞員後，檢方會透過長者司法特別工作組（Elder Justice Task Force）深入調查，包括檢查嫌犯手機與聯絡網，希望揪出幕後集團。執法人員表示，許多詐騙源於海外，本地快遞員僅是負責收錢的車手。

詐騙帶來的不僅是經濟損失，還包括嚴重的精神傷害。史蒂芬說，部分受害者失去畢生積蓄後感到絕望，甚至有輕生念頭。她呼籲民眾保持警覺，「切勿將現金交給陌生人」，一旦遇到可疑情況，應立即報警或通報相關單位。