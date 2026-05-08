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ICE逮多艘郵輪28人 多是亞裔 涉兒童色情內容罪名

聖地牙哥訊
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ICE突襲包括迪士尼郵輪在內的多艘郵輪，並逮捕28人，涉嫌兒童色情內容相關罪名。...
ICE突襲包括迪士尼郵輪在內的多艘郵輪，並逮捕28人，涉嫌兒童色情內容相關罪名。圖為迪士尼郵輪。（路透）

一艘停靠在南加聖地牙哥的迪士尼郵輪，日前遭移民暨海關執法局（ICE）登船執法，多船員被當場拘押，現場遊客目睹抓捕震驚不已。據悉，執法人員幾天內已在多艘郵輪上逮捕28名船員，他們大多是亞裔，涉嫌兒童色情內容相關罪名，已被吊銷簽證，面臨驅逐出境。

據加州郵報等多家媒體報導，其中一起執法事件發生在4月底。當時迪士尼郵輪「魔法號」（Disney Magic）剛結束為期五天航程，停靠在聖地牙哥港口，正在卸客和搬運行李時，多聯邦執法人員突然登船，並拘捕船上工作人員。乘客們目睹船員被戴上手銬，表示場面讓人非常不安。報導稱，多船員被帶離郵輪時，仍穿著迪士尼制服。

乘客Dharmi Mehta拍攝現場畫面，她指出，其中一名被帶走的人員，正是此次航程中為她提供服務的船員，「他穿著整齊的制服，包括西裝外套和領帶。還有一些員工穿著帶有姓名標識的廚師制服或正式工作服，他們都被戴上手銬，隨後被帶上一輛白色車輛離開。」

一些移民權益組織針對迪士尼郵輪的執法行動表示強烈抗議，指出這艘郵輪當天至少十船員被拘捕。同時還指出，另一日，一艘Holland America旗下「MV Zaandam」郵輪上也有四人被帶走。

美國海關暨邊境保護局（CBP）表示，此次行動是大規模兒童色情製品打擊行動的一部分。執法人員已於4月23日至25日期間，在五艘不同郵輪上共逮捕28名工作人員，其中26人來自菲律賓，一人來自葡萄牙，一人來自印度尼西亞。該機構證實，所有被捕人員均參與接收、持有、運輸、傳播或觀看兒童性虐待材料或兒童色情內容，他們的簽證已被吊銷，等待遣返回國。

迪士尼公司對郵輪上的大規模打擊行動作出回應，並指出，被捕人員中大多數並非該公司員工，同時重申公司正積極配合執法部門調查。

聖地牙哥 ICE 亞裔

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