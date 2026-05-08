大廚洛城示範 客家菜展特色

展示台上陳列多道示範菜色，色香俱全，吸引民眾目光。（記者張庭瑜/攝影）

「2026年台灣美食國際巡迴講座」7日在洛僑中心，吸引逾600人次參與，現場座無虛席。本屆洛杉磯 場由洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啟宜主辦，兩位示範主廚范德忠與李志龍均與會長同具客家背景，現場端出客家小炒、客家三封、客家湯圓等家鄉菜色，為整場活動增添濃厚客家風情。

當日菜單強調運用在地食材呈現養生原味。主廚范德忠表示，此行經僑委會引薦，前往洛杉磯推廣台灣美食及華語教學，希望旅居海外的僑民能吃得開心，也期盼更多人有機會回台灣走走，親身感受台灣的進步與活力。

邱啟宜表示，今年講座特別結合台灣華語文學習中心（TCML），要求主廚在海外示範料理時同步融入正體中文教學，將台灣夜市美食轉化為華語教材，讓英語人士在品嘗台灣風味之際，也能接觸正體語文。他說，兩位主廚均擁有逾40年廚藝資歷，旗下各有三、四家餐廳，此次赴美巡迴兩個月，格外辛苦，也倍感珍貴。

7日的活動現場氣氛熱絡，許多民眾從上午場一路留守至下午場結束，對客家料理的獨特風味讚不絕口。許多僑領亦共襄盛舉，與民眾同享台灣家鄉味。聯邦眾議員 趙美心、州眾議員方樹強辦公室代表、亞凱迪亞市長王愛琳、副市長鄭博仁、蒙特利公園市長楊安立等出席並贈賀狀。活動獲李錦記、味全食品、萬字醬油等多家餐飲廠商贊助支持。

僑委會自2010年起舉辦台灣美食國際巡迴講座，今年預計於4月至9月間橫跨18國、58地區，舉辦逾百場活動。

洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啟宜（左）與范德忠主廚（中）、李志龍大廚（右）均具客家背景，共同為推廣台灣美食盡心盡力。（記者張庭瑜/攝影）

活動開場前，主辦單位洛杉磯華商經貿聯誼會偕同出席官員、兩位示範主廚及全體志工齊聚舞台。（主辦單位提供）

以橙片鋪盤的客家小炒為當日招牌菜之一，豆干、芹菜、魷魚拌炒入味，是兩位客家主廚的拿手家鄉味。（記者張庭瑜/攝影）

美食專欄作家暨全場中英文主持人林慧懿（中）與兩位主廚李志龍（左）、范德忠（右）三人笑容滿面。（記者張庭瑜/攝影）