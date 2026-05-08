我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台式早餐紅到加州 美部落客開箱紫米飯糰 大讚1顆6.5美元「便宜又好吃」

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

台灣美食教學 經典味道飄香

記者楊青／聖迪瑪斯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣國宴大厨范德忠（右）和美食專家林慧懿（左）邀請來賓共同製作美食。（記者楊青/...
台灣國宴大厨范德忠（右）和美食專家林慧懿（左）邀請來賓共同製作美食。（記者楊青/攝影）

由台灣僑務委員會主辦的「台灣美食美加地區巡迴教學講座」，6日起登陸洛杉磯，邀請台灣國宴級主廚范德忠與李志龍示範台灣蔬食經典料理，用洛杉磯當地時蔬製作台灣牛肉麵、杏鮑菇鹽酥鷄和素香刈包，驚艷全場。

包括南加十多位洋人網紅美食博主和美食達人、專欄作家及各界代表在内的200多來賓歡聚聖迪瑪斯市的慈濟總會，美味美食與歡聲笑語相映成趣，現場氣氛溫馨熱烈。

本次巡迴以「台灣好味道，幸福好預兆」（Taste Taiwan, Remember Taiwan）為主題，洛杉磯地區兩天三場共教授八道料理，包括鹽酥雞、刈包、紅燒牛肉麵、客家小炒、客家鹹湯圓、素客家三封、豆酥香菇釀豆腐及金沙紅石斑魚等，融合台灣經典夜市風味與傳統客家料理，展現多元飲食文化。

6日的首場也是大廚們首次表演素食料理製作，運用南加本地蔬菜與水果設計創意菜色。大廚范德忠現場邀請來賓上台共同製作「素版」鹽酥雞、刈包與牛肉麵，水果雕刻達人則現場製作紅茶凍時令水果盤，加上美食達人林慧懿妙趣橫生的現場解說，近三個小時的活動分分鐘精彩。

和以往不同的是，6日的美食示範，還現場搭配中英雙語教學。林慧懿用「 Wall」、「Eye」、「Knee」教現場的老外說「我愛你」，「Monkey head mushroom」則讓中華料理中的經典食材猴頭菇給老美留下深刻印象。

活動總召集洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啟宜介紹，2026年台灣美食國際巡迴講座4月至9月持續舉辦，巡迴18個國家，58個地區逾百場活動，結合各地海外的文化盛事，派出的國宴主廚都是一流人選。特別把台灣的台式牛肉麵丶鹽酥雞丶台灣刈包等民間經典美食，結合華語和文化推廣等走向國際，輔導海外僑營餐飲業推展台灣文化外交，培育餐飲技術，提升台灣的國際能見度。

洛僑中心主任鍾佩珍表示，台灣是一個用料理說故事的地方，每一道菜餚都融合了傳統與創新，展現出台灣人熱情款待的精神，此次美食講座不僅是味蕾的饗宴，更希望透過美食佳餚，讓每一道台灣料理所蘊含的溫度與精神，都被大家感受到。

僑務委員潘意玲等，以及丁言愉、鄧嘉猷及陳祥寧等民選官員、世界日報社長于趾琴、全美中文學校聯合會和南加中文學校聯合會負責人等到場祝賀，歡迎台灣國宴大厨再次將美食帶到洛杉磯。

美食展現場氣氛熱烈。（記者楊青/攝影）
美食展現場氣氛熱烈。（記者楊青/攝影）

老美美食網紅博主現場品嘗刈包前，搶先拍照。（記者楊青/攝影）
老美美食網紅博主現場品嘗刈包前，搶先拍照。（記者楊青/攝影）

華洋來賓一起為台灣美食點讚。（記者楊青/攝影）
華洋來賓一起為台灣美食點讚。（記者楊青/攝影）

大厨製作的净斯紅茶凍搭配時令水果，好吃又養眼。（記者楊青/攝影）
大厨製作的净斯紅茶凍搭配時令水果，好吃又養眼。（記者楊青/攝影）

大厨們手工精製的水果拼盤。（記者楊青/攝影）
大厨們手工精製的水果拼盤。（記者楊青/攝影）

新鮮出爐的台灣牛肉麵，來了！（記者楊青/攝影）
新鮮出爐的台灣牛肉麵，來了！（記者楊青/攝影）

主辦單位和貴賓向台灣國賓大厨表示感謝。（記者楊青/攝影）
主辦單位和貴賓向台灣國賓大厨表示感謝。（記者楊青/攝影）

小小的猴頭菇，引起洋人網紅美食博主的極大興趣。（記者楊青/攝影）
小小的猴頭菇，引起洋人網紅美食博主的極大興趣。（記者楊青/攝影）

大厨製作的净斯紅茶凍搭配時令水果，好吃又養眼。（記者楊青/攝影）
大厨製作的净斯紅茶凍搭配時令水果，好吃又養眼。（記者楊青/攝影）

台灣國宴大厨范德忠（右）和美食專家林慧懿（左）邀請現場來賓共同製作台灣牛肉麵。（...
台灣國宴大厨范德忠（右）和美食專家林慧懿（左）邀請現場來賓共同製作台灣牛肉麵。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷多個華人城市民選官員向來自台灣的國賓大厨頒獎感謝。（記者楊青/攝影）
聖蓋博谷多個華人城市民選官員向來自台灣的國賓大厨頒獎感謝。（記者楊青/攝影）

果蔬雕刻師傅現場表演。（記者楊青/攝影）
果蔬雕刻師傅現場表演。（記者楊青/攝影）

南加 洛杉磯

上一則

AI產業催熱舊金山房市 9房屋溢價超過200萬元成交

下一則

高薪追不上房價 加州人每年多工作15.8天才能付房租

延伸閱讀

台灣美食教學 國宴主廚5月洛城登場

台灣美食教學 國宴主廚5月洛城登場
台灣黑白大廚對決 百人試吃評分熱翻天

台灣黑白大廚對決 百人試吃評分熱翻天
台灣華語文中心研討會 美加近70人學習交流

台灣華語文中心研討會 美加近70人學習交流
南加療癒味蕾活動 本月接力上陣

南加療癒味蕾活動 本月接力上陣
赴台體驗文化美食 華語遊學團受歡迎

赴台體驗文化美食 華語遊學團受歡迎
8菜1甜點 福建美食晚宴7日回歸

8菜1甜點 福建美食晚宴7日回歸

熱門新聞

(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
鄭名斈18歲首度入選中華隊時期比賽畫面。（楊德恩提供）

台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天

2026-04-30 14:55

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐