台灣美食教學 經典味道飄香

台灣國宴大厨范德忠（右）和美食專家林慧懿（左）邀請來賓共同製作美食。（記者楊青/攝影）

由台灣僑務委員會主辦的「台灣美食美加地區巡迴教學講座」，6日起登陸洛杉磯 ，邀請台灣國宴級主廚范德忠與李志龍示範台灣蔬食經典料理，用洛杉磯當地時蔬製作台灣牛肉麵、杏鮑菇鹽酥鷄和素香刈包，驚艷全場。

包括南加 十多位洋人網紅美食博主和美食達人、專欄作家及各界代表在内的200多來賓歡聚聖迪瑪斯市的慈濟總會，美味美食與歡聲笑語相映成趣，現場氣氛溫馨熱烈。

本次巡迴以「台灣好味道，幸福好預兆」（Taste Taiwan, Remember Taiwan）為主題，洛杉磯地區兩天三場共教授八道料理，包括鹽酥雞、刈包、紅燒牛肉麵、客家小炒、客家鹹湯圓、素客家三封、豆酥香菇釀豆腐及金沙紅石斑魚等，融合台灣經典夜市風味與傳統客家料理，展現多元飲食文化。

6日的首場也是大廚們首次表演素食料理製作，運用南加本地蔬菜與水果設計創意菜色。大廚范德忠現場邀請來賓上台共同製作「素版」鹽酥雞、刈包與牛肉麵，水果雕刻達人則現場製作紅茶凍時令水果盤，加上美食達人林慧懿妙趣橫生的現場解說，近三個小時的活動分分鐘精彩。

和以往不同的是，6日的美食示範，還現場搭配中英雙語教學。林慧懿用「 Wall」、「Eye」、「Knee」教現場的老外說「我愛你」，「Monkey head mushroom」則讓中華料理中的經典食材猴頭菇給老美留下深刻印象。

活動總召集洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啟宜介紹，2026年台灣美食國際巡迴講座4月至9月持續舉辦，巡迴18個國家，58個地區逾百場活動，結合各地海外的文化盛事，派出的國宴主廚都是一流人選。特別把台灣的台式牛肉麵丶鹽酥雞丶台灣刈包等民間經典美食，結合華語和文化推廣等走向國際，輔導海外僑營餐飲業推展台灣文化外交，培育餐飲技術，提升台灣的國際能見度。

洛僑中心主任鍾佩珍表示，台灣是一個用料理說故事的地方，每一道菜餚都融合了傳統與創新，展現出台灣人熱情款待的精神，此次美食講座不僅是味蕾的饗宴，更希望透過美食佳餚，讓每一道台灣料理所蘊含的溫度與精神，都被大家感受到。

僑務委員潘意玲等，以及丁言愉、鄧嘉猷及陳祥寧等民選官員、世界日報社長于趾琴、全美中文學校聯合會和南加中文學校聯合會負責人等到場祝賀，歡迎台灣國宴大厨再次將美食帶到洛杉磯。

美食展現場氣氛熱烈。（記者楊青/攝影）

老美美食網紅博主現場品嘗刈包前，搶先拍照。（記者楊青/攝影）

華洋來賓一起為台灣美食點讚。（記者楊青/攝影）

大厨製作的净斯紅茶凍搭配時令水果，好吃又養眼。（記者楊青/攝影）

大厨們手工精製的水果拼盤。（記者楊青/攝影）

新鮮出爐的台灣牛肉麵，來了！（記者楊青/攝影）

主辦單位和貴賓向台灣國賓大厨表示感謝。（記者楊青/攝影）

小小的猴頭菇，引起洋人網紅美食博主的極大興趣。（記者楊青/攝影）

大厨製作的净斯紅茶凍搭配時令水果，好吃又養眼。（記者楊青/攝影）

台灣國宴大厨范德忠（右）和美食專家林慧懿（左）邀請現場來賓共同製作台灣牛肉麵。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷多個華人城市民選官員向來自台灣的國賓大厨頒獎感謝。（記者楊青/攝影）