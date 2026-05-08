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聖蓋博谷獲資金 內陸增32戶低收房

記者子為/綜合報導
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聖蓋博谷區域住房信託基金近期接連獲得聯邦資金、推動重大項目投資，並完成領導層改組...
聖蓋博谷區域住房信託基金近期接連獲得聯邦資金、推動重大項目投資，並完成領導層改組。圖為示意圖。（取材自SGVRHT官網）

聖蓋博谷在可負擔住房議題上再有新進展。聖蓋博谷區域住房信託基金（SGVRHT）近期接連獲得聯邦資金、推動重大項目投資，並完成領導層改組，顯示區域對低收入遊民住房問題的關注持續升溫。

根據SGVRHT官方公告，今年3月，該機構獲得來自「2026年綜合撥款法案」（H.R.7148）的25萬美元聯邦資助，資金由國會眾議員趙美心與聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）爭取，將用於推動聖蓋博谷地區可負擔住房的前期規畫與開發。該筆資金可支援項目設計、融資策略與申請其他州及地方補助，協助更多住房計畫從構想到落地。

SGVRHT指出，隨著房價持續攀升與遊民問題加劇，前期規畫資源尤為關鍵。透過這筆資金，地方政府與開發商將更有能力整合資源，加快住房項目推進速度，提升整體區域穩定性。

同樣在3月，該機構向位於克萊蒙市的永久性支持住房項目Larkin Place投入300萬美元資金。該項目共32個單位，結合住房與現場支援服務，專為低收入及遊民設計，協助住戶重建生活。項目由Jamboree Housing、Tri-City Mental Health Center等多方合作完成，並獲聯邦住房與都市發展部（HUD）及洛杉磯縣開發機構（LACDA）支持。

SGVRHT表示，Larkin Place象徵區域合作成果，不僅提供住所，更強調心理健康與社會支持服務，讓住戶能夠獲得長期穩定。

進入4月，該機構完成新一輪領導層改組，由Emmanuel Estrada當選董事會主席，Adele Andrade-Stadler出任副主席。Estrada為鮑爾溫公園市議員，關注基層家庭與住房議題；Andrade-Stadler為阿罕布拉市議員，具長年教育與社福服務背景。執行長Marisa Creter表示，新團隊將在既有基礎上，持續推動創新融資與跨城市合作，加快可負擔住房建設。

SGVRHT成立於2020年，由聖蓋博谷地區25個城市組成，專責籌資並推動可負擔及支持性住房建設。自成立以來，已協助興建超過900個可負擔住房單位及130個臨時安置床位。

遊民 趙美心 低收入

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