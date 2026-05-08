知名美儀老師施雅婷病逝 友人不捨

喜歡精緻美食的施雅婷。（施雅婷微信）

南加 知名華裔 美儀老師施雅婷（Tina Shih）4日因淋巴癌併發症不治離世，享年64歲。

消息近日在南加州 各華人社區不僅而走。施雅婷生前美儀界、時裝模特界、藝文界、影視界的友人們紛紛在社群表達震驚、悲哀與惋惜。

施雅婷生前最好的朋友李雅庭證實，施雅婷是去年底到歐洲旅行回美後感覺身體不適，就醫檢查確診淋巴癌三期，治療效果一度樂觀，未料病情變化急轉直下。5月4日離世。

施雅婷20多年好友、財經專家林日昇表示，施雅婷的一生彰顯現代女性的獨立自由和優雅風範，施雅婷的愛心、尊嚴和人格魅力，讓人感受至深。

林日昇表示，據他所知，施雅婷在洛杉磯沒有家人，她的弟弟正從台灣趕來。施雅婷的追思會將由亞凱迪亞相關教會主辦。

與施雅婷相識20多年的畫家好友何念丹對施雅婷離世感到震驚。何念丹回憶，兩人曾在2003合作「何念丹彩墨畫世界」，由何念丹示範中華彩墨繪畫，施雅婷用中華故事和典故解說，示範教學拍攝成52集電視節目，在台北國際衛視連續播放兩年，至今在Youtube播出。

當年因12花神旗袍秀與施雅婷認識，並成為好友的加州中華工商婦女企管協會創會會長任菲比回憶，當年施雅婷扮演12花神中的西施，她則扮演八月花神，「她把我們所有的花神都訓練得漂漂亮亮，每個人都在舞台展現最好的狀態」。

來自台灣的施雅婷一生從事美儀教育和傳播，2006年在洛杉磯開創Tina Modeling施雅婷美儀模特學校，2020年創辦中國新絲路產業集團新絲路 （國際）並擔任執行長。她曾參與IFSM國際時尚超模全球總決賽和FMI紐約時裝模特選秀。她持續擔任洛杉磯華埠小姐選美大會舞台總監及佳麗培訓，同時為航空公司空服人員提供儀態和禮儀培訓，榮獲IAPA「最佳模特指導大師」等殊榮。

施雅婷（中）和她的學生們。這也是她今年1月在微信朋友圈中分享的最後一張照片。（施雅婷微信）

南加知名華裔美儀老師施雅婷。（施雅婷微信）