自閉症意識月畫展 台灣美東團體加入

適逢聯合國世界自閉症意識月，富蘭克林基金會（Franklin Foundation）日前在亞凱迪亞社區活動中心舉辦第七屆青少年畫展《色彩的呼喚》。（記者張宏／攝影）

適逢聯合國 世界自閉症意識月，富蘭克林基金會（Franklin Foundation）日前在亞凱迪亞 社區活動中心舉辦第七屆青少年畫展「色彩的呼喚」。活動匯聚近200名青少年畫家及其家人和各界人士參與，為自閉症青少年發聲，傳遞關愛與希望。

現場展出自閉症兒童繪畫作品百餘幅，多數作品色彩鮮豔明亮，展示其豐富的內心世界。基金會還推出由自閉症青少年創作設計的畫冊、藝術滑鼠墊與明信片。現場一名法國裔母親分享其兒子Myles的成長經歷，Myles天生失語，但在加入基金會新橋社交康樂中心後，經過師長與家人持續陪伴與介入，終於在去年聖誕節前開口說話。這一轉變感動眾多家庭，也為仍在努力中的家長帶來希望。

富蘭克林基金會會長赫景秀表示，今年是基金會成立18周年也是第七屆畫展。這次共徵集到300幅作品，洛杉磯、波士頓和紐約及台灣參與人數約200多人。

來自台灣賦能自閉症兒童的星奇兒創意藝術協會也專程參與，協會創辦理事長陳穎君表示，這次帶來主題是「色彩的互換」，並以單色調藝術作品來呈現。這不僅是一種創作形式，更是一種表達方式，讓人們重新思考感官、情緒與世界之間的連結。

亞市市長王愛琳與核桃市副市長伍立倫出席，對長期致力於關懷自閉症群體的社會各界人士表達感謝與肯定。此次畫展亦成功實現波士頓、紐約、洛杉磯「三城聯動」，標誌著華裔公益組織在美國推動自閉症關懷事業邁向新高度。加州副州長候選人馬沫克（Oliver Ma）亦到場支持，並為Sherry Yang等多名優秀自閉症青少年畫家頒發獎項，鼓勵他們持續追尋藝術夢想。

富蘭克林基金會董事中山葵（左一）、星奇兒創意藝術協會創會理事長陳穎君（中）和富蘭克林基金會會長赫景秀（右二）等人合影。（記者張宏／攝影）

義工現場展示自閉症孩子作品拍賣。（記者張宏／攝影）