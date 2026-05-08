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母親節公益獻唱 80歲楊燕驚豔觀眾

洛杉磯訊
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「蘋果花歌后楊燕小姐暨華美群星慶祝母親節洛城演唱會」2日在僑教中心舉行，圖為演出...
「蘋果花歌后楊燕小姐暨華美群星慶祝母親節洛城演唱會」2日在僑教中心舉行，圖為演出者與來賓齊聚舞台，共慶母親節佳節。（主辦單位提供）

為慶祝母親節洛杉磯華美表演藝術協會日前在洛杉磯僑教中心舉辦公益演唱會，邀請以「蘋果花」紅遍東南亞歌壇的資深歌星楊燕擔綱演出。楊燕應協會會長莊凰及波士頓友人馬姐之邀，與華美群星同台獻藝，現年80歲的她寶刀未老，演唱「蘋果花」、「王昭君」及「路邊的野花不要採」等多首經典名曲，吸引約600僑胞與歌迷到場。

當日不少觀眾由子女陪伴年長父母一同前來，重溫半世紀前的經典旋律。華美表演藝術協會群星亦帶來歌唱及歌舞表演，全場共度溫馨的母親節音樂夜。楊燕更在演出中談笑風生，與主持人的幽默互動，頻頻引發全場笑聲。

楊燕表示，年齡只是一個數字，感謝歌迷多年來的支持與愛護，出道至今始終秉持「向前看」的人生態度，只要有機會，未來仍希望繼續登台演出。她也在台上分享與丈夫的生活趣事。楊燕提到，曾將丈夫贈送的鑽石耳環以面紙包好放在床頭，隔天誤當垃圾丟棄，事後懊惱卻不敢告知，直到出席活動前丈夫詢問才坦承。不料丈夫未加責怪，還主動表示可再購買一副。她笑說，自此之後不再配戴昂貴首飾，並透露每日食用水煮蛋有助維持嗓音。

洛杉磯 母親節 波士頓

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