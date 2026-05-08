母親節公益獻唱 80歲楊燕驚豔觀眾

「蘋果花歌后楊燕小姐暨華美群星慶祝母親節洛城演唱會」2日在僑教中心舉行，圖為演出者與來賓齊聚舞台，共慶母親節佳節。（主辦單位提供）

為慶祝母親節 ，洛杉磯 華美表演藝術協會日前在洛杉磯僑教中心舉辦公益演唱會，邀請以「蘋果花」紅遍東南亞歌壇的資深歌星楊燕擔綱演出。楊燕應協會會長莊凰及波士頓 友人馬姐之邀，與華美群星同台獻藝，現年80歲的她寶刀未老，演唱「蘋果花」、「王昭君」及「路邊的野花不要採」等多首經典名曲，吸引約600僑胞與歌迷到場。

當日不少觀眾由子女陪伴年長父母一同前來，重溫半世紀前的經典旋律。華美表演藝術協會群星亦帶來歌唱及歌舞表演，全場共度溫馨的母親節音樂夜。楊燕更在演出中談笑風生，與主持人的幽默互動，頻頻引發全場笑聲。

楊燕表示，年齡只是一個數字，感謝歌迷多年來的支持與愛護，出道至今始終秉持「向前看」的人生態度，只要有機會，未來仍希望繼續登台演出。她也在台上分享與丈夫的生活趣事。楊燕提到，曾將丈夫贈送的鑽石耳環以面紙包好放在床頭，隔天誤當垃圾丟棄，事後懊惱卻不敢告知，直到出席活動前丈夫詢問才坦承。不料丈夫未加責怪，還主動表示可再購買一副。她笑說，自此之後不再配戴昂貴首飾，並透露每日食用水煮蛋有助維持嗓音。