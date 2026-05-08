大專盃兒童歌唱賽 2組冠軍出爐

南加州中國大專院校聯合校友會舉辦第二屆「大專盃兒童歌唱比賽」，評審與參賽學童及家長齊聚洛杉磯華僑文教服務中心。（主辦單位提供）

第二屆「大專盃兒童歌唱比賽」2日在洛杉磯 僑教中心舉行，吸引16名6至15歲學童參與，分組進行歌唱競賽。

活動由南加州 中國大專院校聯合校友會主辦、南加州成功大學校友會承辦，

賽事分為低年級組6至10歲與高年級組11至15歲。低年級組共有11名選手參賽，9歲的Justin Yuan獲得冠軍、Ruby Lain亞軍、Mia Liang季軍。

高年級組有5名選手參與，13歲的Seraph Wu奪冠、Jessica Yan亞軍、Yating Zeng季軍。

評審團由聯合校友會會長廖瓔蓮、理事長高東茂及前會長徐菡美、于仁豪、羅再陵等組成。評審羅再陵表示，參賽者整體表現穩定，台風自然，具備良好音樂基礎，建議持續累積舞台經驗。

廖瓔蓮表示，感謝家長與師長支持，以及社區與媒體協助，兩組冠軍將於9日舉行的頒獎典禮中再次演出。承辦單位南加州成功大學校友會安排主持人穿著玩偶裝登場，營造輕鬆氛圍；活動尾聲，工作人員亦穿著玩偶裝合影留念。

本次活動為雙親節系列之一，9日將於洛僑中心舉行相關活動，包括冠軍表演暨頒獎典禮、模範父母表揚、向百歲人瑞致敬及兒童卡片設計比賽頒獎；現場另設園遊會、書畫藝文展覽及抽獎活動，獎品包括中華航空機票與電視等。