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有這幾款蘋果iPhone 每台最高將獲賠95元

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這幾款iPhone手機用戶 可能獲賠高達95元

洛杉磯訊
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Siri人工智慧功能涉誤導消費者，Apple面臨巨額賠償。（記者張／攝影）
Siri人工智慧功能涉誤導消費者，Apple面臨巨額賠償。（記者張／攝影）

iPhone要發錢？根據最近提交給法院的文件，iPhone用戶可能會在一項擬議的2億5000萬美元和解中，每人獲得最高95美元賠償。這項和解為解決AppleSiri人工智慧功能上誤導消費者的訴訟。

CBS電視台報導，這起集體訴訟在美國加州北區聯邦法院提起，代表美國消費者。訴訟稱，Apple宣傳尚未推出的「增強版Siri功能」，誤導消費者基於虛假廣告購買iPhone。

根據最新法院文件，原告尋求2億5000萬美元和解金。如果法官批准，這可能成為Apple金額最大的和解案件之一。

Apple發言人在發給媒體的電子郵件中表示：「Apple已達成和解，以解決與兩項附加功能可用性相關的訴訟。解決此事是為專注於Apple最擅長的事情，即為用戶提供最具創新性的產品和服務。」

誰符合資格？該和解適用2024年6月10日至2025年3月29日期間購買iPhone 16各型號、iPhone15 Pro或iPhone15 Pro Max的消費者。

根據法院文件，大約有3700萬iPhone用戶符合資格。

符合資格的消費者，將透過電子郵件或郵寄方式收到通知，告知如何申請和解金。根據文件，也會透過社媒宣傳提供有關和解網站及資格資訊。

每個人拿到多少錢？符合資格的消費者，每台設備初步可獲得25美元。根據申請人數及其他因素，最終金額可能會增加或減少，但每台設備最高不會超過95美元。

如何申請賠償？目前尚未公布申請細節。提出訴訟的Clarkson Law Firm在其網站表示，包含更多資訊的和解網站，將在「幾周內」上線。根據法院文件，該網站將提供所有必要資訊，幫助消費者了解和解內容，並提供聯絡電話供查詢。

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