加州前三月查獲1140萬美元非法毒品

州長辦公室28日表示，2026年前三個月，加州國民兵反毒特遣隊協助聯邦緝毒部門查獲市值約1140萬美元的非法毒品。（加州司法廳圖片）

加州 加大打擊芬太尼 （fentanyl）等毒品力道。州長辦公室28日表示，2026年前三個月，加州國民兵 （CalGuard）反毒特遣隊先後協助聯邦緝毒部門查獲市值約1140萬美元的非法毒品。

根據官方資料，自今年1月以來，加州國民兵與聯邦、州及地方執法單位合作，查獲約1500磅芬太尼粉末，以及71萬3000顆含芬太尼成分的藥丸，總市值估計達1140萬美元。州長辦公室指出，芬太尼已成為加州最嚴重的公共安全威脅之一，僅約兩毫克（相當於鉛筆尖大小）即可能致命，而大量偽造芬太尼藥丸更與全州不斷發生的致命過量案件有關。

僅3月，執法人員就查獲663磅芬太尼及26萬8679顆藥丸，市值超過500萬美元，顯示毒品流通規模仍然龐大。聯邦和加州緝毒人員近期在聖伯納汀諾縣的一次聯合掃毒行動中，查獲約188磅芬太尼、16.8磅海洛因及4.4磅可卡因，總值接近150萬美元，成功重創南加州一個大型販毒網絡。

加州緝毒行動負責人Beevers表示，反毒特遣隊在分析情報、支援調查及後勤協助方面發揮關鍵作用，並與聯邦、州、部落及地方執法機構緊密合作，有效保護社區安全。

州府指出，此次成果是延續自2021年以來的反毒行動。五年來，加州國民兵反毒特遣隊已協助聯邦部門查獲近3萬8000磅芬太尼及超過5350萬顆相關藥丸，總市值高達5億1850萬美元。

州長辦公室表示，目前打擊芬太尼策略採取「多管齊下」方式，一方面投入創紀錄資金於戒毒治療、預防教育及加大解毒藥納洛酮（Naloxone）的生產與發放；另一方面則透過情報導向執法，鎖定販運集團與主要分銷據點，包括邊境口岸等關鍵通道，從源頭截斷毒品供應鏈，這些行動成功將數以百萬計可能致命的劑量排除於市場之外，未來將持續動用各項資源，全面遏止毒品流入社區，降低過量死亡風險。