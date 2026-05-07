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橙縣收容所志工遭猛犬攻擊重傷 縣府賠45萬美元和解

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南加州橙縣近日同意支付45萬美元，向一名在縣立動物收容中心遭猛狗嚴重攻擊志工達成...
南加州橙縣近日同意支付45萬美元，向一名在縣立動物收容中心遭猛狗嚴重攻擊志工達成和解，以避免案件進入審判程序。圖為示意圖，非涉案犬。（記者啟鉻／攝影）

橙縣紀事報報導，南加州橙縣縣政府日前同意支付45萬美元，與一名在縣立動物收容中心遭猛狗嚴重攻擊的志工達成和解，避免案件進入庭審程序。該案發生在2023年，46歲志工曼柯（Emily Moncur）在收容所服務時，被狗嚴重傷害，並在2025年8月提起過失訴訟。

根據訴狀，志工曼柯2023年8月21日在托斯汀（Tustin）動物收容所為犬隻拍攝照片，當天已完成14隻狗的拍攝，隨後為一隻名為「Blaze」的混種犬拍照。當她試圖將狗帶回籠舍時，突遭攻擊，手臂、腿部、臀部與頸部被連續撕咬。

曼柯表示，她被攻擊後，全身有96處穿刺傷，需縫合46針外部傷口，並接受多處內部縫合，傷勢相當嚴重。訴訟指出，攻擊過程無人回應她的呼救，她不得不拖著仍緊咬手臂不放的狗，移動至收容所前方求助。

訴狀進一步指出，收容所長期人手不足，要求志工單獨與犬隻工作，且鼓勵工作人員配戴耳塞，此舉降低聽見求救聲的可能性。此外，曼柯從未接受任何關於遭狗攻擊時的應對訓練，也未被教導如何處理拒絕回籠的犬隻。

案件還指出，涉事犬「Blaze」曾涉動物虐待案，過去遭飼主及其家人嚴重虐待，但相關背景並未向志工揭露。該犬甚至被加速安排領養，並在攻擊事件發生前兩天參加公開領養活動，令志工與公眾暴露於潛在風險之中。

訴訟強調，縣府「明知或理應知道該犬具有危險傾向，對收容所人員構成重大威脅」。橙縣縣政委員會批准以45萬美元和解此案。

曼柯透過律師發表聲明表示，事件對她造成長期身心創傷，「那天的經歷至今仍揮之不去，可能影響一生。身體上的傷痕或許可透過美容手術改善，但神經損傷無法修復。」

原告律師John Montevideo指出，此案本可避免，卻因失職導致風險提高，並呼籲社區關注收容所管理問題，推動制度改革，避免類似事件再度發生。

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