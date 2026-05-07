被ICE嚇跑？ 洛杉磯時尚區購物天堂變空城

洛杉磯購物天堂Santee Alley，往日繁華不再，如今非常冷清。（本報資料照 世說新聞團隊／攝影）

時尚區（Fashion District）是洛杉磯 市中心的一個區域，環繞著桑蒂巷 (Santee Alley)，曾是充滿喧囂和活力的購物天堂，這裡聚集數千家零售商店，以及70多家餐廳，人來人往，客流如織。但過去一年，此地異常冷清甚至荒無人煙，絕望的商家抱怨，消費者大多被ICE 執法突襲行動嚇跑，「很多店空無一人。」

據SFGATE等媒體綜合報導，桑蒂巷約20英尺寬、三條街區長，店鋪擺滿各類商品，從足球衫到塑身衣再到珠寶，應有盡有。幾十家餐廳，從休閒的墨西哥、中東、夏威夷餐館到高端的義大利餐廳，店主多為西裔和亞裔 移民。老字號小吃攤販「巷子熱狗」（The Alley Dog），為穿梭在店舖間的顧客提供培根熱狗，附近還有洛杉磯花卉市場。

但往日熱鬧場景如今不再，這裡籠罩著揮之不去的恐懼。ICE多次在當地的突襲行動，引發商家和顧客的震驚和恐懼。

報導指出，2025年6月6日，ICE突襲包括知名快時尚商店Ambiance Apparel在內的多家商鋪，僅Ambiance一店就逮捕40多人。這次突襲引發當地民眾的強烈憤慨，並推動持續數月的全城抗議活動。今年1月15日，ICE再次突襲Maple大道與第11街附近區域，該區域聚集許多西裔商戶。

由於擔心被拘留，甚至驅逐出境，當地客流量大幅下降，一些商家的銷售額下降高達80%。如今距離上一次突襲約過去五個月，但桑蒂巷及其周邊地區的餐廳老闆表示，生意仍然沒有恢復。

Kwini Reed擁有的餐廳Poppy+Rose，十多年來一直與花卉市場位於同一棟建築物內，供應加州風味的早午餐。她表示，這條小巷已不復從前，「創傷就是創傷，人們受傷後，怎麼會再回到事發地？」這家餐廳的生意曾因去年毀滅性的野火下滑至少25%，移民執法突襲更是雪上加霜。Reed說，「這裡很多人符合無證移民的特徵，花卉市場的人流突然止步，大家都害怕（移民執法）。」

Mendoza家族在時尚區經營Cuernavaca's Grill餐廳已經超過20年，店主Nayomie Mendoza表示，人流比疫情時更差，當時戴口罩還能自在外出，現在太不確定，人們怕出門就回不了家。她回憶去年7月州長紐森來訪，「我們告訴他，商家需要資金，因為銷售額下降80%。我帶他到收銀台，給他看那天我們只有兩筆交易。」Mendoza補充說，一月的突擊對商家來說，打擊尤其沉重，當時很多商家都在為情人節做準備，「那個周末約有60%的商家停業72小時。」

不少商家因擔憂和疲憊，拒絕對媒體公開發聲。洛杉磯時尚區商業改進區（Business Improvement District）主席Anthony Rodriguez表示，受到影響的商家並非個案，該機構已觀察到「明顯的衝擊，尤其對小型家族企業，其中許多是移民所有」。