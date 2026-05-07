訂迪士尼特製車牌資助13兒童醫院 預購達7500人將上路

加州迪士尼樂園不僅為許多兒童帶來歡樂，未來更將透過發放樂園專屬的特製車牌予樂園常客，來為加州的兒童醫院籌款，惠及病童的治療。（加州迪士尼樂園官網）

加州 政府官員5日宣布，將推出一款以迪士尼 樂園為主題的特製車輛牌照，獲得的經費將資助加州多個地區的13所兒童醫院，加州車主將能以此途徑表達他們對「地球上最快樂的地方」的熱愛。

經常到訪加州迪士尼樂園的居民通常辦理一張到樂園專用的車輛牌照，用途包括享受大型周年活動優惠。（此為關於有關車輛牌照的背景資料, 參考網站: https://www.laughingplace.com/disney-parks/disneyland-license-plate/）加州政府推出的特製車輛牌照計畫，將連結公眾服務事業。

洛杉磯 KTLA電視台報導，加州財務長辦公室表示，一旦達到7500人加入預購特製車牌的名單，上述計畫便會展開，由加州車輛管理局（DMV）審批。迪士尼樂園的粉絲們可以在財務長辦公室的網站上，將自己的名字添加到名單中。

當有意申請牌照者達到預定數量後，牌照設計的檢視流程將啟動。加州財務長辦公室及加州車輛管理局預計將在未來數月內，公布最終設計方案並開放預售。

特製車牌的價格為：序號車牌50美元、個人化車牌103美元，另加不可退還的信用卡手續費。年度續約分別為40美元和83美元，此外還需繳付標準的車輛登記費用。

將受益的兒童醫院，包括洛杉磯兒童醫院、洛馬琳達大學兒童醫院、史丹福大學兒童醫院、長堤兒童婦女醫院、橙縣雷迪兒童健康中心、聖地牙哥雷迪兒童健康中心、戴維斯加州大學兒童醫院、爾灣加州大學健康兒童醫院、洛杉磯加州大學馬特爾兒童醫院、聖地牙哥加州大學健康兒童醫院、舊金山加州大學貝尼奧夫兒童醫院屋崙分院、舊金山加州大學貝尼奧夫兒童醫院舊金山分院和山谷兒童醫院。

迪士尼公司最近履行一項1億美元的承諾，協助重塑兒科醫療的病人體驗。州政府官員稱，透過這項努力，迪士尼已支援了45個國家的1700多家兒童醫院及兒科醫療機構，其中包括加各地的醫療院所。