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洛縣推青年氣候補助 每區千元6/17日申請截止

記者趙健/洛杉磯報導
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該計畫將在全縣五個縣政區各選出一項提案，提供1000美元補助。截止時間為6月17...
該計畫將在全縣五個縣政區各選出一項提案，提供1000美元補助。截止時間為6月17日晚8時。（YCC）

洛杉磯縣青年氣候委員會（YCC）近日宣布啟動「青年賦權計畫」（Youth Empowered Project），支持由青年主導的氣候行動，鼓勵學生在社區推動環境改善與永續發展。該計畫將在全縣五個縣政區各選出一項提案，提供1000美元補助。截止時間為6月17日晚8時。

該計畫依據2024年「青年氣候優先事項報告」制定，相關議題由洛縣青年提出，涵蓋空氣品質、綠色建築、綠地空間、廢棄物管理、交通運輸及健康食品等方向，作為縣府推動氣候政策的重要參考。

YCC指出，申請計畫須至少回應一項議題，包括環境正義與公平、氣候韌性與社區防備、綠地與城市綠化、永續交通、減廢與堆肥、氣候教育與青年領導發展，以及健康與公平的食物取得。此外，提案團隊需與該區的YCC委員合作，共同規畫與執行計畫，以強化青年領導力與在地連結。

補助資金可用於活動物資、宣傳推廣、校園或社區行動，以及堆肥設備、園藝工具等。官方舉例，過往成功案例包括植樹與綠化、減廢與堆肥推廣、氣候教育工作坊、防災準備活動、環境正義倡議及社區菜園等。

申請者需提交一段三分鐘影片，說明計畫內容，包括所對應的氣候議題、參與對象、活動形式、地點、時間及預期影響。影片須上傳至Instagram並標註@YCCamplified，同時以電郵提交至[email protected]

依計畫時程，獲選名單將於7月1日公布，入選團隊須於7月30日向委員會簡報，並在8月至9月間完成計畫執行，最遲於9月30日提交成果報告，10月22日進行最終成果發表。

YCC表示，希望透過該計畫鼓勵更多青年提出創新解方，回應在地氣候挑戰，並讓年輕世代在公共事務中發揮更大影響力。如有問題，可電郵[email protected]洽詢。

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