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天普市Sereno公園計畫 最快11月動工

記者張庭瑜/天普市報導
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Sereno公園概念平面配置圖，全區面積約9千平方英尺，設有遊樂區、健身設施、雨...
Sereno公園概念平面配置圖，全區面積約9千平方英尺，設有遊樂區、健身設施、雨水收集系統及安全圍欄，入口位於Sereno Drive與Acaso Drive路口。（天普市官網截圖）

洛杉磯天普市議會5日審議Sereno路的社區公園開發計畫。根據規畫，公園將以加州山巖地景為主題，設置攀爬設施、健身器材及天然巨礫等，總建設經費約233萬美元，最快將在今年11月動工，預計2027年8月完工。

市府公園與休閒局長松本（Adam Matsumoto）指出，該地塊面積約9000平方呎，符合「小型社區公園」定義，屬洛杉磯縣公園與休閒需求評估報告所列的「高度公園需求區域」，主要服務周邊高密度住宅社區居民。市府委託景觀建築公司SWA Landscape Architects設計，並在2025年舉辦兩場社區工作坊蒐集居民意見。

首場工作坊2025年7月26日在公園擬設地舉行，吸引逾60居民參與。與會者普遍支持自然風格設計，並建議納入兒童遊樂設施與健身器材，同時關切交通安全及場地管理問題。

第二場工作坊2025年10月18日舉行，約50居民參與，並針對兩套概念方案進行投票。其中，以加州山巖地景為主題的「Mesa Play」方案獲74%支持，成為最終設計方向。根據規畫內容，公園將設木製攀爬架、滑梯、鞦韆、健身器材及天然巨礫；植栽以加州原生樹種西卡莫梧桐（Western Sycamore）及海岸常青橡樹（Coast Live Oak）為主，並增設安全圍欄、照明設備及雨水回收系統。

市府委託顧問公司Transtech完成的交通研究顯示，Sereno與Acaso路口符合設置全向停車標誌及行人穿越道標準，市府也將同步延伸周邊人行道，以改善行人通行動線。針對安全疑慮，市府公園與休閒委員會今年3月審查設計時，曾就滑梯周邊岩石配置及高台視線死角提出疑問。SWA表示，相關設計均符合現行兒童遊樂場安全規範，木製設施附有10年保固，後續也將依規定定期檢查，並每5年重新封漆維護。

經費方面，顧問公司Cumming Management Group估算工程造價約211萬9748美元，加計Transtech負責的專案管理與驗收費約21萬2000美元，總預算金額為233萬1724美元，將由市府一般基金儲備支應。市府表示，目前正積極爭取州及聯邦補助，預計6月公布最新進度。

依照目前時程，工程最快將在今年11月開工，2027年8月完工。本案設計審查與方向確認工作，由市長文尚丞（William Man）及市議員Cynthia Sternquist共同主導。

工程顧問公司Transtech對Sereno Drive與Acaso Drive...
工程顧問公司Transtech對Sereno Drive與Acaso Drive路口進行的交通研究示意圖。（天普市官網截圖）

天普市Sereno公園概念設計示意圖，以加州山巖地景為主題，規劃木製攀爬結構及天...
天普市Sereno公園概念設計示意圖，以加州山巖地景為主題，規劃木製攀爬結構及天然大石，供各年齡層居民休憩使用。（天普市官網截圖）

天普 加州 洛杉磯

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