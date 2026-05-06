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走私2億中國假貨 華男判囚15個月、罰41萬

【洛杉磯訊】
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艾爾蒙地華男因參與特大假貨走私案，被判刑。圖為貨櫃示意圖，非涉走私的貨櫃。（取自...
艾爾蒙地華男因參與特大假貨走私案，被判刑。圖為貨櫃示意圖，非涉走私的貨櫃。（取自Pexels）

根據城市新聞網（CNS）報導，南加州艾爾蒙地居民、33歲王河西（Hexi Wang，音譯）因從中國走私價值約2億美元假貨，4日被判1年3個月監禁，並繳納41萬4338美元罰款。

王河西2025年4月對六項指控認罪，包括合謀破壞海關貨物封條，走私貨物等。

檢方2024年12月於洛杉磯聯邦法院對該案共起訴九人。其中王河西被指控在一個團體的供應鏈中工作，該團體負責將中國的仿冒鞋子、香水、奢侈手袋和手表運往美國。

起訴書指出，原本被安排接受美國海關暨邊境保護局（CBP）二次檢查的貨櫃，被運送至由被告控制的倉庫或其他地點。共謀者破壞貨櫃的安全封條並取出違禁品，隨後在貨櫃重新貼上偽造封條，之後再將其送回接受檢查。

除王河西之外，本案另外還有六名被告—Dong Lin、Jin Liu、Jesse Rosales、Galvin Liufu、Marck Gomez和Andy Perez，已對聯邦指控認罪。Gomez於2025年9月被判處兩年監禁，並須支付410萬美元的賠償金。

今年3月，來自哈岡的43歲男子Daniel Hoffman因參與該假貨走私，被判處超過五年監禁。證據顯示，Hoffman將載有仿冒商品的貨櫃，從洛杉磯—長灘港口綜合區運送至由該集團成員控制的倉庫。

司法部消息，該團體的首腦、57歲來自鑽石吧的Weijun Zheng目前仍在逃。這些被告分別擔任物流主管、倉庫業主及卡車司機。當局查獲價值超過1億3000萬美元的貨物，其中包括僅來自單一倉庫、價值2000萬美元的仿冒鞋類及其他服裝、奢侈手袋、手表與香水。

這份包含15項罪名的起訴書指出，走私行為發生於2023年8月至2024年6月期間，指控包括共謀、走私以及破壞海關封條。

CBP洛杉磯外勤行動主任Cheryl Davies表示，一支被指派至洛杉磯/長堤海港的CBP農業專家團隊，在2023年一次例行貨櫃檢查中首次發現不法行為。Davies在聲明中表示：「此案證明了他們在維護合法貿易完整性方面所展現的堅定警覺、最高專業精神以及敏銳專注，這也是執行國家安全任務的重要一環。」

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