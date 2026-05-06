南加華人區銀行尾隨搶劫 女藉機攀談 同夥得手3000元

Andrew表示，他在停車場停完車嘗試上鎖之際，一名女子突然上前與他攀談，一轉眼車裡的錢就不見了。（示意圖取自Upsplash網站）

根據KTLA電視台報導，南加州 近日發生一起典型「銀行尾隨搶劫（bank jugging」案件，一名男子在不知情情況下遭嫌犯鎖定並一路跟蹤，短短數分鐘內損失3000美元現金。

受害人因安全考量僅以「Andrew」稱呼。他表示，4月30日，他先在蒙特利公園市 一間銀行提領3000美元現金，隨後開車離開。約半小時後，他駛入蒙地貝羅（Montebello）一處停車場，準備到餐廳用餐。

Andrew指出，他當時完全沒有察覺異狀，實際上早已被人監視並尾隨。其特斯拉 車輛監視器畫面顯示，有三名嫌犯：兩名男子與一名女子，從一輛銀色老款BMW SUV下車，該車先前一路與他保持距離尾隨。

畫面顯示，三人均戴著口罩，並配戴相似帽子與深色服裝，迅速穿越停車場接近目標。當時Andrew剛離開車輛，準備上鎖之際，一名女子突然上前與他攀談。

「她好像故意裝作聽不懂我說什麼，讓我一直跟她講話，」Andrew接受採訪時表示，「她的行為讓人覺得不太對勁。」

就在女子以詢問二手商店方向分散注意力的同時，其同夥悄悄檢查Andrew車門，最終打開一扇未上鎖的車門，取走裝有現金的包裹，隨即返回BMW車輛迅速逃離現場。

Andrew坦言，整個過程中他完全沒有察覺異常，直到事後發現現金不見了才意識到遭竊。「我太天真了，沒想到他們動作會這麼快，」他說。

報導指出，Andrew遭遇的是典型的「銀行尾隨搶劫」手法。這類犯罪中，嫌犯會在銀行或自動提款機外觀察目標，鎖定提領大筆現金或明顯攜帶現金袋、信封的人，之後尾隨至其他地點伺機下手。

警方表示，近期此類案件在南加州有增加趨勢，嫌犯多以團體分工方式行動，透過搭話、製造干擾等手法轉移受害者注意力，再迅速行竊。部分案件甚至出現故意破壞車輛、迫使駕駛停車的情況。

執法單位提醒民眾，提領現金後應立即妥善收好，避免外露，也不要將現金留在車內，即使只是短時間離開。離開銀行後應提高警覺，留意周遭是否有可疑人車或遭尾隨跡象。

警方還建議，若懷疑被人跟蹤，應避免前往偏僻地點，可直接駕車前往警察局或人潮較多的公共場所求助並報案，以降低成為犯罪目標的風險。