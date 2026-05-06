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劫44宅 南加竊盜主犯判61年至無期

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南加跨縣連環入室盜竊案五名案犯中已四人獲刑，Alvaro Ramos棄保在逃。（...
南加跨縣連環入室盜竊案五名案犯中已四人獲刑，Alvaro Ramos棄保在逃。（上左起）Jurandir Endnilson Penate、Erick Daniel Soria、Alvaro Ramos、Sergio Soto、Eugene Yi（橙縣檢察官辦公室）

南加州跨縣連環入室盜竊案再有進展。橙縣檢察官辦公室5日宣布，涉案金額190萬美元的盜竊團夥主犯之一索里亞（Erick Daniel Soria），已被判處61年至無期徒刑，並須賠償受害者120萬美元損失。該集團涉44起住宅竊案、專門鎖定名表、名牌包、珠寶、槍枝及現金等高價物品。

33歲的索里亞為「三振出局法」（Three Strikes Law）下的累犯，也是本案主嫌。案發時，他正因另一宗盜竊案處於假釋期間。2021年，他在等待竊案審判期間，以120萬美元保釋金獲准保釋出獄，隨後棄保潛逃墨西哥。美國法警西南太平洋逃犯特別行動小組2023年將其逮捕並押解回美。

檢方指出，該犯罪集團2019年8月至2020年2月間，於南加州多縣市連續犯案，從內陸地區的奇諾岡開始，擴及橙縣富樂頓、安那罕山、約巴林達、森林湖及爾灣等地，共犯下44起入室盜竊案。其中兩起案件發生於屋主在家的情況下，危險性極高。

2025年4月，索里亞對26項一級入室盜竊罪及3項未遂入室盜竊罪認罪，並於4日被判處61年至無期徒刑。

檢方表示，本案共有五名共犯，目前已有四人被判刑，另有一人在逃。被告拉莫斯（Alvaro Ramos）於2020年獲准以75萬元保釋後棄保潛逃，目前仍遭通緝；一旦罪名成立，最高恐面臨125年刑期。其餘被告亦已陸續判刑。

檢方指出，在聖蓋博谷及橙縣華人聚居城市，近年類似針對高價物品的入室盜竊案件亦時有所聞。不少華人家庭因習慣在家中存放現金、金飾或名牌精品，成為歹徒鎖定目標。警方提醒，竊賊往往事先踩點，觀察住戶作息、是否設有監視設備，以及是否長時間無人出入。民眾應加強防盜措施，包括安裝監控攝影機與警報系統、避免在社媒公開外出或旅遊資訊、妥善保管貴重物品，並與鄰里建立守望相助機制；一旦發現可疑人或車，應即時通報警方。

橙縣 南加 墨西哥

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