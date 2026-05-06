洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

居住在洛杉磯的二胎媽媽分享可怕經歷，她帶女兒行經人行道時，遇到兩名疑似吸毒的無家可歸者擋住去路。（示意圖取自Pexels網站）

一名居住在洛杉磯好萊塢 （Hollywood）的孕婦，近日在社媒分享驚險經歷，引廣泛關注。她形容，這一幕幾乎是「每個洛杉磯居民最可怕的惡夢」，也凸顯當前城市街頭治安與無家可歸者問題的現實處境。

據紐約郵報報導，科技公司高管Kyrstin Munson懷孕已近臨盆，她3日帶近兩歲的女兒在住家附近散步。母女兩人通過過街人行道後，遇到兩名疑似吸毒的無家可歸者擋住去路，陷入進退兩難境地。

Munson表示，她當時挺著大肚子，還要顧及幼女安全，但眼前是兩狀況不明的遊民 ，身後則是六線道車流，幾乎無法避開。她形容那兩人如同「殭屍」，令人不寒而慄。最終，她與女兒只能快速從兩人身旁通過，整個過程讓她驚魂未定、全身發抖。

回到家後，Munson仍心有餘悸，隨即將現場拍下的照片與經歷發布在社群平台X，照片中可見，她的女兒正走向兩身穿黑衣、神情詭異的人。

Munson在貼文中寫道：「在洛杉磯懷孕10個月，原本只是帶兩歲孩子出門輕鬆散步，結果卻被兩個「殭屍」困住。」她形容當下心跳加速、身體進入「戰或逃」的極端反應，而這正是臨盆前最不應承受的壓力。「我腦中只想保護孩子，而這座城市卻在我們周圍崩壞。」

截至發稿，該貼文已被閱讀超過36萬次，引發大量網友討論。

Munson在文中提及，她曾投票支持洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）及洛杉磯市第四選區市議員拉曼（Nithya Raman），但如今對兩人感到失望。她還表示，希望有新的領導者能帶來「透明、問責與實際成果」，強調「孩子不應在這樣的環境中長大，是時候真正改變了。」