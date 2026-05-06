好萊塢女星裘莉2990萬元賣洛杉磯豪宅 擬遷居柬埔寨

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）掛牌出售洛杉磯豪宅。（美聯社）

國際巨星安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie），近日將位於洛杉磯 的知名豪宅掛牌出售，標價2990萬美元。此舉距離她公開表示希望離開美國、移居海外已近兩年；這位女星曾指出，一旦子女成年，就可以自由遷居，並計畫在柬埔寨定居。

據加州郵報等媒體綜合報導，該房源5月4日正式上線，掛牌信息未提及裘莉姓名，但稱其為一處「標誌性宅邸群」。房地產平台信息顯示，豪宅坐落於洛杉磯高端社區，占地近兩英畝，周圍綠樹成蔭，是好萊塢歷史上極具象徵意義的地產之一。裘莉2017年以約2450萬美元購入該物業，作為她與前夫布萊德彼特 （Brad Pitt）離婚後與子女的主要居所。

裘莉洛杉磯豪宅2990萬掛牌出售，坐擁好萊塢山的開闊景觀。（示意圖，記者邵敏／攝影）

報導指出，這棟住宅建於1913年，由建築師設計，1916年被傳奇電影人德米爾（Cecil B. DeMille）購入後不斷擴建，後來更將曾屬卓別林（Charlie Chaplin）的鄰近房產合併，通過玻璃走廊連接，形成獨具風格的覆合型莊園。其歷史價值與文化意義，使該房產長期被視為「老好萊塢黃金時代」的象徵。

豪宅擁有6間臥室、10間浴室，配備健身房、茶室、獨立客房、泳池屋及帶安保設施的車庫等高端配置，同時坐擁好萊塢山 與格里菲斯天文台的開闊景觀。不過，為保護隱私，掛牌信息中並未公開室內照片，也未特別提及裘莉近年來對房屋的改造細節。2025年洛杉磯爆發史無前例的野火，期間，裘莉曾開放這幢住宅，安置受災親友。消息人士稱，她當時為失去家園的人們感到心碎，並盡一切努力提供幫助。

裘莉此前接受媒體採訪時透露，因離婚協議限制，她必須在所有子女成年之前居住在加州。但她同時指出，一旦最小的孩子年滿18歲，將考慮離開洛杉磯，並計畫在海外長期生活，尤其是與她有深厚淵源的柬埔寨。目前，距離裘莉最小的孩子，一對雙胞胎子女成年僅剩數月，此次房屋掛牌出售，被視為她正在落實離開加州的重要步驟。