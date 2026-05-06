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李小龍郵票首賣 華人搶購送禮收藏

記者趙健／洛杉磯報導
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美國郵政總局2026年推出「Bruce Lee USA Forever」紀念郵票...
美國郵政總局2026年推出「Bruce Lee USA Forever」紀念郵票，已在全美郵局開售。（記者趙健／翻攝）

李小龍（Bruce Lee）一腳踢進美國郵票史，把功夫「貼」上信封。美國郵政總局2026年推出「Bruce Lee USA Forever」紀念郵票，向已故武術家、影星李小龍致敬。該郵票已在全美郵局開售，每版20枚，屬於「永遠郵票」（Forever Stamp），可寄送一盎司普通信件，不受未來郵資調整影響。

此次郵票以黑白人體藝術呈現李小龍凌空飛踢的經典瞬間，背景搭配大面積亮黃色背景，視覺衝擊強烈。郵票右側垂直印有「BRUCE LEE」與「USA FOREVER」字樣，呈不同角度傾斜，彷彿李小龍一腳將它們踢斷。整體風格跳脫傳統紀念郵票偏寫實或復古風格，更具現代感與藝術性。據美國郵政總局資料，郵票由藝術總監Antonio Alcalá設計，採用華裔藝術家Kam Mak的藝術作品。

美國郵政總局2026年推出「Bruce Lee USA Forever」紀念郵票...
美國郵政總局2026年推出「Bruce Lee USA Forever」紀念郵票，已在全美郵局開售。（記者趙健／翻攝）

美國郵政總局指出，李小龍1940年出生於舊金山，在香港成長並踏入影壇，10歲首次擔任主角。其後返美發展，一度面臨亞裔難以擔任主角的困境，最終仍憑實力征服影壇。他主演的「龍爭虎鬥」等作品，打破好萊塢對亞裔角色的刻板印象，展現強悍、聰穎與英勇形象，激勵了一代又一代年輕人，並帶動全球對動作電影與武術文化的關注。

目前郵票按面值販售，一版20枚售價15.6美元。民眾可於各地郵局櫃台購買，或透過美國郵政總局官方網站訂購，網址：https://store.usps.com/store/product/bruce-lee-stamps-S_488004。除郵票外，USPS也同步推出相關紀念商品，包括首日封（First Day Cover）、紀念郵戳信封、藝術卡（digital color postmark）等收藏品，價格介於數美元至十餘美元不等。

美國郵政總局2026年推出「Bruce Lee USA Forever」紀念郵票...
美國郵政總局2026年推出「Bruce Lee USA Forever」紀念郵票，已在全美郵局開售。（記者趙健／翻攝）

羅蘭岡郵局一名華人員工表示，她在郵局服務多年，第一次見到以李小龍為主題的紀念郵票，「真的很特別，也很有代表性」。她自己特地購買多套帶回中國送親友，非常受歡迎。

不少華人消費者也加入購買行列。南加州楊先生表示，自己平時沒有集郵習慣，但看到這款郵票後立刻決定購買，「設計很現代，顏色明亮，看了就想買」。他認為，這類郵票不僅具備實用功能，也是一種文化符號，拿來送人很合適，既有特色，也有紀念價值。

郵政 李小龍 舊金山

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