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台美商會公益籃球賽 十隊爭霸

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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賽事尾聲，各參賽隊伍與與會人士齊聚場中，為本屆賽事畫下句點。（記者張庭瑜/攝影）
賽事尾聲，各參賽隊伍與與會人士齊聚場中，為本屆賽事畫下句點。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台美商會聯合中國信託銀行（CTBC）及中華航空公司舉辦的「第五屆公益籃球友誼邀請賽」，3日在聖安東尼山學院（Mt.SAC）體育館完成決賽日賽程，吸引數百僑胞到場觀賽。經多場比賽角逐，EVEREST MEAT隊包辦青壯組與長青組冠軍。

本屆賽事邁入第五年，規模持續擴大，共有10隊伍參與，依年齡分為18歲至49歲青壯組及50歲以上長青組。各隊歷經數周預賽晉級後，在決賽日展開競逐。開幕儀式中，駐洛杉磯台北經文處處長馬博元、洛杉磯僑教中心主任鐘佩珍及中華民國總統府國策顧問田詒鴻出席致詞，馬博元並主持首場比賽開球。本次賽事除促進僑界交流，也結合公益理念，透過活動募集資源回饋社區。台美商會會長簡志誠指出，公益籃球邀請賽已舉辦至第五屆，規模逐年擴大，感謝各界支持與參與。希望未來能有更多隊伍加入，並透過比賽募集更多資源，回饋慈善機構。

大會並進行兩輪抽獎，由長榮航空及中華航空提供台北來回經濟艙機票。比賽結果方面，長青組由EVEREST MEAT 50+奪冠，TACCLA 50+獲亞軍，Pacific Heritage 50+與LA Web 50+分列第三、第四名；青壯組由EVEREST MEAT摘冠，A-Team及CTBC分居第二、第三名，TACCLA排名第四。

馬博元出席致辭，並下場開球，為賽事揭開序幕。（記者張庭瑜/攝影）
馬博元出席致辭，並下場開球，為賽事揭開序幕。（記者張庭瑜/攝影）

Mt. SAC體育館外廣場搭設多頂藍色帳篷，各贊助廠商擺攤展示，為觀眾提供餐飲與...
Mt. SAC體育館外廣場搭設多頂藍色帳篷，各贊助廠商擺攤展示，為觀眾提供餐飲與資訊服務，場外同樣熱鬧非凡。（記者張庭瑜/攝影）

開賽跳球瞬間，兩名球員爭奪控球權。駐洛台北經文處處長馬博元（中）開球。（記者張庭...
開賽跳球瞬間，兩名球員爭奪控球權。駐洛台北經文處處長馬博元（中）開球。（記者張庭瑜╱攝影）

參賽球員、僑界來賓與工作人員於Mt. SAC體育館看台，身著「TAIWAN」字樣...
參賽球員、僑界來賓與工作人員於Mt. SAC體育館看台，身著「TAIWAN」字樣球衣的球員與親友齊聚一堂，展現僑界團結向心力。（記者張庭瑜/攝影）

馬博元（右二）在場上主持抽獎。（記者張庭瑜/攝影）
馬博元（右二）在場上主持抽獎。（記者張庭瑜/攝影）

簡志誠致詞，回顧賽事五年來的成長歷程，期許未來持續擴大規模並深化公益回饋。（記者...
簡志誠致詞，回顧賽事五年來的成長歷程，期許未來持續擴大規模並深化公益回饋。（記者張庭瑜/攝影）

中場趣味投籃挑戰環節中，一名參與者在空曠球場上嘗試投籃。（記者張庭瑜/攝影）
中場趣味投籃挑戰環節中，一名參與者在空曠球場上嘗試投籃。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台美商會青壯組代表於球場中央接受頒獎，手捧水晶獎盃留影。（記者張庭瑜/攝影...
洛杉磯台美商會青壯組代表於球場中央接受頒獎，手捧水晶獎盃留影。（記者張庭瑜/攝影）

台美商會隊與中國信託銀行隊球員激烈對決，觀眾席上人聲鼎沸。（記者張庭瑜/攝影）
台美商會隊與中國信託銀行隊球員激烈對決，觀眾席上人聲鼎沸。（記者張庭瑜/攝影）

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