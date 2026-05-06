台美商會公益籃球賽 十隊爭霸

賽事尾聲，各參賽隊伍與與會人士齊聚場中，為本屆賽事畫下句點。（記者張庭瑜/攝影）

由洛杉磯 台美商會聯合中國信託銀行（CTBC）及中華航空公司舉辦的「第五屆公益籃球友誼邀請賽」，3日在聖安東尼山學院（Mt.SAC）體育館完成決賽日賽程，吸引數百僑胞到場觀賽。經多場比賽角逐，EVEREST MEAT隊包辦青壯組與長青組冠軍。

本屆賽事邁入第五年，規模持續擴大，共有10隊伍參與，依年齡分為18歲至49歲青壯組及50歲以上長青組。各隊歷經數周預賽晉級後，在決賽日展開競逐。開幕儀式中，駐洛杉磯台北經文處處長馬博元、洛杉磯僑教中心主任鐘佩珍及中華民國 總統府國策顧問田詒鴻出席致詞，馬博元並主持首場比賽開球。本次賽事除促進僑界交流，也結合公益理念，透過活動募集資源回饋社區。台美商會會長簡志誠指出，公益籃球邀請賽已舉辦至第五屆，規模逐年擴大，感謝各界支持與參與。希望未來能有更多隊伍加入，並透過比賽募集更多資源，回饋慈善機構。

大會並進行兩輪抽獎，由長榮航空及中華航空提供台北來回經濟艙機票。比賽結果方面，長青組由EVEREST MEAT 50+奪冠，TACCLA 50+獲亞軍，Pacific Heritage 50+與LA Web 50+分列第三、第四名；青壯組由EVEREST MEAT摘冠，A-Team及CTBC分居第二、第三名，TACCLA排名第四。

馬博元出席致辭，並下場開球，為賽事揭開序幕。（記者張庭瑜/攝影）

Mt. SAC體育館外廣場搭設多頂藍色帳篷，各贊助廠商擺攤展示，為觀眾提供餐飲與資訊服務，場外同樣熱鬧非凡。（記者張庭瑜/攝影）

開賽跳球瞬間，兩名球員爭奪控球權。駐洛台北經文處處長馬博元（中）開球。（記者張庭瑜╱攝影）

參賽球員、僑界來賓與工作人員於Mt. SAC體育館看台，身著「TAIWAN」字樣球衣的球員與親友齊聚一堂，展現僑界團結向心力。（記者張庭瑜/攝影）

馬博元（右二）在場上主持抽獎。（記者張庭瑜/攝影）

簡志誠致詞，回顧賽事五年來的成長歷程，期許未來持續擴大規模並深化公益回饋。（記者張庭瑜/攝影）

中場趣味投籃挑戰環節中，一名參與者在空曠球場上嘗試投籃。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台美商會青壯組代表於球場中央接受頒獎，手捧水晶獎盃留影。（記者張庭瑜/攝影）