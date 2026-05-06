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安全帶執法月 多條公路成執法重點

記者楊青/洛杉磯報導
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五月為安全帶執法月，核桃市、鑽石吧、天普等地警局，5月18日至31日將聯合加州公...
五月為安全帶執法月，核桃市、鑽石吧、天普等地警局，5月18日至31日將聯合加州公路巡警局展開行動。（記者楊青/攝影）

五月為安全帶執法月，核桃市、鑽石吧天普等地警局，5月18日至31日將聯合加州公路巡警局展開行動，10號、605號、210號等多條公路列為執法重點。

隨著夏季出遊旺季來臨，加州一年一度的「Click It or Ticket（繫安全帶或吃罰單）」安全帶執法行動即將展開。警方提醒，無論短途或長途出行，都應全程繫好安全帶，並確保孩童使用符合規定的安全座椅。

位於210、605與57號公路交會處的格蘭杜拉警局表示，今年執法行動將於5月18日至31日進行，覆蓋國殤日長周末。警方指出，期間將加強巡邏，重點取締未繫安全帶的駕駛與乘客，以及未正確使用兒童安全座椅的情況；違規者將面臨警告或罰單。警方強調，此舉是為培養民眾「上車即繫安全帶」的習慣，確保每一趟行程安全結束。

聖蓋博谷及周邊地區亦將同步執法。除格蘭杜拉外，巴沙迪那、聖迪瑪斯、核桃市、鑽石吧及天普市警方，均將配合加州公路巡警局展開行動。屆時，民眾可預期道路上警力明顯增加，並可能遇到攔檢。

根據全國高速公路交通安全管理局（NHTSA）數據，2023年全美共有1萬484名交通事故的死者未繫安全帶；加州同年亦有780人因未繫安全帶喪生，其中包括24名兒童，較前一年增加4.3%。

警方表示，假期間車流量增加、長途駕駛易疲勞，加上部分民眾安全意識鬆懈，往往使交通事故風險升高，因此強化執法具有預防效果。

根據加州法律，兩歲以下幼童須乘坐後向式安全座椅，除非體重達40磅或身高達40英寸；未滿八歲兒童須使用兒童安全座椅或加高座椅，且不得乘坐前座；八歲以上或身高達4呎9吋者，則須正確繫上安全帶。警方提醒，除符合法規外，正確佩戴方式同樣關鍵，包括肩帶應橫跨胸部中央、腰帶貼合髖部，避免鬆弛或位置不當影響保護效果。

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